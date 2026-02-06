Säsongspersonal med placering Trollhättan
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Säsongspersonalmed placering i Trollhättan
Affärsområde Sjötrafikservice jobbar med att öka sjösäkerheten och tillgängligheten för sjöfarten med kunden i fokus, samtidigt som påverkan på den marina miljön minimeras.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som säsongspersonal har du en viktig roll för att säkerhet och service upprätthålls under sommarens högsäsong. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är biljettförsäljning, manövrering av broar och slussar. Allehanda skötsel/ogräsbekämpning av området kring slusstrappan i Trollhättan. Du kommer ha många kontakter med turister på plats samt kommunikation med fartygstrafik och fritidsbåtar via VHF och telefon. Du arbetar i team med kanalcentralens personal. Arbetet går på ett rullande schema mellan 09:00- 19:00 fördelat under vardagar och helg.
Vem är du?
Vi söker dig som har god lokalkännedom samt god datorvana och med lätthet hanterar olika IT-system. Du har också lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift, dessa förmågor behärskar du både på svenska samt engelska.
Det är meriterande om du har utbildning inom sjöfart och/eller erfarenhet inom sjöfart. Även erfarenhet av att ha arbetat med service i någon form. Det är även meriterande om du har erfarenhet av kanalcentralen sedan tidigare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen krävs driv, prestigelöshet och god självinsikt. Det är viktigt att du är självgående och har hög ansvarskänsla, har lätt för att se hela logistikkedjan och ge god service till våra kunder. Då du arbetar i team är du en lagspelare med många kontakter, såväl internt som externt. Du samarbetar på ett lyhört sätt och har förmågan att skapa professionella och förtroendefulla relationer. Du är lugn och stabil i stressade situationer.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling. Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Tjänsten är en säsongsanställning och kommer att tillsättas i juni och pågå fram till slutet av augusti. Upplärning sker vid enstaka tillfällen under april och maj månad.
Intervjuer kommer att hållas löpande.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Ulf Eriksson, 010-478 59 72 eller ulf.eriksson@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 26 februari 2026.
Diarienummer: 26-01091
