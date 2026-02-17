Säsongsmedarbetare - logistik
Nu söker vi på BAUHAUS logistikmedarbetare till säsongen 2026. Hos oss börjar högsäsongen redan till våren och som logistikmedarbetare startar du anställningen i april , för att jobba med uppbyggnaden och förberedelserna, och pågår till augusti . Tjänsten är på deltid.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som logistikmedarbetare ansvarar du för varans väg från lastbil till hylla. Det innebär framför allt att fylla på och prismärka varor på försäljningsavdelningarna så att varuhuset alltid är redo att ta emot kunder. Även arbete på varumottagningen ingår i arbetet.
Vår målsättning är att ha branschens finaste byggvaruhus så vi söker dig som har en känsla för ordning. Du ingår i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor.
Vi BAUHAUS har ett stort, varierat och spännande sortiment och den ena dagen är inte den andra lik. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik. Vill du komma in i vår gemenskap, då kanske detta är jobbet för dig?
Vem söker vi?
Vi söker efter dig som kan arbeta varierade arbetstider både dag/kväll/helg. B-körkort, traktorkort och truckkort är ett krav. Vi gillar att du är självständig, lösningsorienterad och att du tycker om att ge service.
Vi eftersträvar en blandad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi gillar om du är utvecklingsmotiverad och vill bidra till att vi bibehåller branschens bästa kundservice. Du behöver vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och engelska i tal.
I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirerande arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer, riktlinjer och lagkrav
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 24 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Ersättning
Fast Så ansöker du
