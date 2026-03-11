Säsongskock Catering & Event
Cajsa's Kök och Catering AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-03-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cajsa's Kök och Catering AB i Uppsala
Att vara en del i vårt team av kockar innebär uppgiften att laga högklassig mat till våra gäster. Vi har en verksamhet med flertalet restauranger, cafeér och en bred catering-eventverksamhet. Vi lagar allt från enklare måltider, lunch och mingelmat plus härliga middagar till stora och små sällskap. Allt med bästa råvaror och höga smaker.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från arbete i kök. Vi ser också att du har utbildning inom kök och restaurang. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Du har en god förmåga att arbeta i en stor grupp med många olika personligheter. Som person är du en lagspelare, passionerad i din yrkesroll och på hugget!
Vi kommer anställa löpande och söker både kockar och köksbiträden.
Tjänsterna sträcker sig från mitten av April-mitten av September men vi är öppna för förlängning med rätt person.
Vi har HRFs kollektivavtal med Visita och tillämpar viss individuell lönesättning.
Urval sker löpande, så ansök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7168760-1823316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cajsa's Kök och Catering AB
(org.nr 556542-3521), https://jobb.cajsas-kok.se
Fyrisborgsgatan 4 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Arbetsplats
Cajsa 's Kök Jobbnummer
9790511