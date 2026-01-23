Säsongsarbete 2026

Gummagårdens Gurkodling AB / Skogsjobb / Sölvesborg
2026-01-23


Vi söker nu personal för säsongen 2026 till vår verksamhet på Gummagården i Norje.
Arbetsuppgifter
Skörd av gurka och skötsel av gurkplantor i växthus.
Paketering av växter
Bärplockning och skötsel av plantor, hallon o jordgubbar i tunnelodling.
Bidra till ordning, kvalitet och effektivitet i produktionen

Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Gillar praktiskt arbete med växter
Kan arbeta självständigt men även fungera bra i team

Erfarenhet av växthusarbete eller liknande är meriterande men inget krav
- rätt inställning är viktigast men också god fysik och uthållighet.
Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV till info@gummagarden.se
Urval sker löpande, olika anställningstid för varje enskild sökande, max 6 månader.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@gummagarden.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gummagårdens Gurkodling AB (org.nr 556514-5926)
Norjevägen 27 (visa karta)
294 76  SÖLVESBORG

Jobbnummer
9702649

