Säsongsanställd event och tävling
2026-02-12
Årjängstravet söker en person på deltid 25-50 % som vill förstärka teamet på sportkontoret och ingå i det tillsammans med travbanechef och sportadministratör/utbilningsansvarig.
Arbetets fokus är på våra event/tävlingsdagar under huvudsäsong maj-juli, eventuellt även aug-okt. Tillsammans arbetar vi mot visionen Sveriges vackraste bana och ett mål vi har är mera publik till våra tävlingar och nöjd publik som dessutom sprider ett gott ord och vill komma tillbaka till oss.
Utvalda tävlingsdagar (totalt arrangerar vi 16 ordinarie travdagar) erbjuder vi mer än bara trav för vår publik och ditt arbete handlar om att bidra i att planera och genomföra dessa dagar vi har i vår plan. Varje tävlingsdag är som en form av projekt som ska planeras, förberedas, genomföras och sedan finns det efterarbete. Det kan exempelvis vara en familjedag, en företagarkväll och en Hästägardag. Det är framför allt att arbeta med Stortravet 10-11 juli då vi har den största eventhelgen på året med V85.
Arbetsuppgifter: Bidra i planering, förberedelser och genomförande av utvalda tävlingsdagar med fokus på evenemang och publik. Sälja in samarbeten och lopp i samarbete med tävlingsdagar kan ingå i arbetsuppgifterna. Kontakt med våra intressenter av olika slag, via telefon och IRL.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du har ett trevligt bemötande och är social, har god samarbetsförmåga, kan arbeta strukturerat och utifrån checklistor få saker gjorda. Du kan stå för ett bra värdskap och representera Årjängstravet mot publik, tävlande och sponsorer/samarbetspartners. Du vågar komma med nya idéer och gillar eller i alla fall känner till travsporten.
Finns du där ute som vill ha ett extrajobb som är roligt och inspirerande. Sök gärna detta!
Försäljningserfarenhet och eller intresse är en bonus. Du bör ha arbetslivserfarenhet på minst 3 år för att kunna lyckas med detta arbete.
Säsongsanställning gäller och sysselsättningsgraden samt längden på anställningen överenskommes. Detta är inte en heltidstjänst utan ett mindre extrajobb. Konsultbasis kan också vara aktuellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: johanna.karlin@arjang.travsport.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordmarkens Travsällskap
672 31 ÅRJÄNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
