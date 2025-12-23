Samordnare tll Kvinnoboende Katrine
2025-12-23
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Göteborgs Stadsmissions korttidsboende Katrine är en verksamhet som startade upp under sommaren 2025.
Boendet har åtta platser och vänder sig till kvinnor i åldrarna 25 år till 55 år som har psykisk funktionsnedsättning och substansbrukssyndrom, men som ej befinner sig i aktivt substansbruk.
Boendet erbjuder trygg och säker miljö och genomsyras av hög kompetens och kvalitet. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten, inom ramen för IVO-tillstånd, och samarbetar med de olika aktörerna kring våra placerade för att möjliggöra ett självständigt liv för dem. Vi arbetar aktivt för att synliggöra kvinnorna och bemöta dem i ljuset av vad de har upplevt som individer med egna erfarenheter, behov och rättigheter.
Personalgruppen består av enhetschef, samordnare och sammanlagt åtta boendeassistenter. Rekrytering pågår fortsatt för att uppnå fulltalig personalgrupp. Lokalerna ligger nära Mölndals centrum.
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som vill ha en nyckelroll i den fortsatta uppbyggnaden av verksamheten, som samordnare.
Som samordnare leder du det dagliga arbetet på enheten i nära samarbete med enhetschef. I rollen ingår att vägleda medarbetarna i dokumentation och vara ett metodstöd enskilt och i grupp. Du arbetar nära medarbetare och boende för att värna en trygg boendemiljö, med en hög grad av delaktighet i det dagliga arbetet.
Stödet utgår från IBIC (individens behov i centrum) och våra metoder ska möjliggöra och stärka ett så självständigt liv som möjligt utifrån den enskildes fysiska, psykiska och sociala behov och förmågor, och förbereda för en mer långsiktig boendeform. Särskild kunskap ska finnas kring förhållningssätt och stödinsatser vid samsjuklighet, särskilt beaktat våldsutsatthet och trauma. Metoder och förhållningssätt tar utgångspunkt i Traumamedveten omsorg (TMO), riktat till vuxna. Återfallsprevention och motiverande samtal är metoder som används i verksamheten.
Du ingår i enhetens ledning där du tillsammans med enhetschef driver utvecklingsarbete och säkrar att enheten uppfyller avtals- och kvalitetskrav. Du samverkar med socialtjänst, andra vårdgivare och myndigheter samt med andra verksamheter inom vår egen organisation. Du kommer bl.a. att ingå i ett organisationsgemensamt forum för samordnare inom organisationen.
VEM ÄR DU?
Du är socionom, socialpedagog eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, dock minst 210 högskolepoäng. Det är meriterande om du även har genomgått TMO, MI, ÅP, VSS/CM och LAB-utbildningar.
Du har minst fem års erfarenhet av socialt arbete, helst från arbete med människor med substansbrukssyndrom och psykisk ohälsa. Meriterande är även tidigare erfarenhet av arbete med våld i nära relation, trauma, substansbrukssyndrom, sexuell hälsa eller HBTQ och erfarenhet av arbetsledning eller metodstöd till personal. Det är positivt om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Du är väl orienterad i socialtjänstens arbete med målgruppen och har erfarenhet av arbeta med strukturerad riskbedömning. Det är en förutsättning att du kan behärska IT-verktyg och att du har god datorvana. Eftersom körningar förekommer i tjänsten, är det viktigt att du har B-körkort och är trygg att köra i tjänsten.
För att passa hos oss och i rollen som samordnare krävs att du är relationsskapande med förmåga att etablera och upprätthålla relationer genom engagemang, värme och med respekt för den enskildes integritet. Du är trygg, lugn och uppskattar självständigt arbete. Du har en förmåga att sätta lämpliga gränser, skapa tydlighet och struktur i vardagen och kan även stötta medarbetare och boende i att göra detta. Du är praktiskt lagd och inte rädd att rycka in där det behövs. Vidare har du mycket god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten. Du har god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här https://www.stadsmissionen.org/om-oss/.
PRAKTISK INFORMATION
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% som inleds med sex mån provanställning.
Arbetet utförs i huvudsak på dagtid, måndag till fredag.
Inför anställningar inhämtas utdrag ur belastningsregistret samt intyg som styrker kompetenskrav. Innan anställning ges behöver du lämna utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Intervjuer kommer att genomföras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
