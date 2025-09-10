Samordnare till Marinverkstädernas Stab
2025-09-10
Här får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö mitt i ett av våra världsarv och avnjuta vackra Karlskrona från sjösidan! Vi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag. Har du erfarenhet av att självständigt planera verksamhet, driva processer och leverera förslag och lösningar? Trivs du i ett samordnande, socialt och lösningsorienterat arbete? Då är du kanske vår nya samordnare i Marinverkstädernas stab och vill bli en viktig del av logistiken i Marinbasen och Försvarsmakten.
Om enheten
Marinverkstäderna underhåller och till viss del utvecklar Försvarsmaktens marina materiel som inte är själva fartyget. Marinverkstädernas Stab är en mindre arbetsgruppgrupp som har till huvuduppgift att leda och stödja Marinverkstäderna, främst i ärenden och uppgifter som inte är direkt produktion. Vi ingår i förbandet Marinbasen med verksamheter i mellersta och södra Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som samordnare kommer du att ha en central roll gällande sammanhållning och planering för bl a utbildning, behovsinventering, bokning och planering samt uppföljning av återkommande utbildningar. Du stödjer avdelningen i administrativa uppgifter efter behov. Tjänsten är bred och arbetsuppgifterna kan variera med kort framförhållning eftersom arbetet formas utifrån verksamhetens behov. Uppgifterna innebär bl a att genomföra aktiviteter avseende personalplanering, sammanställningar och stöd i rekrytering. Planerings- och förberedelsearbete inom avdelningens mötesverksamhet är även delar av tjänsten. Du får självständigt ansvar och stort mandat för övergripande planering för aktiviteter som inte är produktion. Vidare finns visst ansvar för uppgifter inom säkerhetstjänst, infrahantering och arbetsmiljö. Det ingår även att du redovisar sammanhållandeuppgifter för ledningsgruppen. Du rapporterar och är direkt underställd till enhetschefen. Beredskap och resor förekommer i tjänsten.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet
• Godkänd gymnasieutbildning
• Körkort B
• Vana vid att hantera affärssystem
• God kommunikationsförmåga i att uttrycka sig muntligt och skriftligtDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är prestigelös, har god samarbetsförmåga och uppskattar arbete såväl självständigt som i grupp. I din personlighet är du noggrann, strukturerad och pålitlig. För att kunna utveckla metoder och arbetssätt i syfte att nå bättre effekt har du även ett ansvarstagande, kreativt och flexibelt förhållningssätt. Det är naturligt för dig att vilja leverera och hitta sätt till färdiga lösningar. Du har förmåga och kapacitet att ta emot, analysera, bereda, presentera och färdigställa uppgifter självständigt då detta är en grundläggande del av arbetsuppgifterna. Arbetet präglas av möten med många interna och externa parter med olika intressen i vår vardag, du behöver därför vara flexibel och situationsanpassad i mötet med dessa. Som person är du stresstålig och klarar av att behålla lugnet och kvalitén i arbetet även under pressade förhållanden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av SAP/PRIO
• Grundläggande militär utbildning
• Akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig med teknisk inriktning
• Anställning i Försvarsmakten
• Kunskaper i Arbetsmiljölagen, AFS
• Kunskaper/erfarenheter av säkerhetsarbete (både safety och security)
• Kunskaper/erfarenhet av arbetsledning
• 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid, med 6 månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetsort: Karlskrona.
Befattningen är civil.
Tjänsteresor förekommer inom ramen för arbetsuppgifterna.
Upplysningar om befattningen
Jari Westberg nås via FM växel: 010-82 85 000.
Information om rekryteringsprocessen
Hanna Stjernlöf via FM växel: 010-82 85 000.
Fackliga företrädare
Officersförbundet, Johnas Mård
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
SACO, Mikael Olsson
Samtliga ovanstående nås via växeln: 010-82 85 000.
SEKO, Jan-Anders Nilsson nås via växeln: 0457-471 000.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan bör innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
