Samordnare Omsorg funktionsnedsättning
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Tingsryd Visa alla administratörsjobb i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Arbetsuppgifter
Samordnare är ett stöd till chefen i den dagliga driften.
I tjänster ingår bland annat att:
* Arbeta med lösningar och möjligheter och i samverkan med ansvarig chef planera och skapa scheman som utgår från verksamhetens behov samt hållbara scheman för medarbetaren.
Som samordnare är du även länken mellan baspersonal och chef. Det är viktigt att du som samordnare har kunskap om verksamheten och kan inta ett övergripande verksamhetsperspektiv.
Du är anställd under en chef men kommer arbeta gentemot 3 olika chefer och deras ansvarsområden.Kvalifikationer
Vi söker en person som har förmåga att planera och se lösningar samt har erfarenhet av att ha arbetat inom vår verksamhet LSS och utifrån det har förståelse för vår målgrupp.
Du behöver kunna:
* skapa scheman som uppfyller de arbetstidslagar som finns.
* ha kunskap om de lagar som styr vårt arbete, LSS samt SoL.
* arbeta självständigt men även kunna samverka då du kommer ha ett tätt samarbete både med chef samt en samordnar kollega.
Det är meriterande om du har arbetat som samordnare tidigare.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad i Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning. Ersättning
