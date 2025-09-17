Samordnare Hemtjänst i Täby
2025-09-17
Noga Omsorg söker nu en engagerad samordnare till vårt team i Täby.
Arbetsuppgifter för Samordnare i TäbySom samordnare inom hemtjänsten har du en nyckelroll i att få verksamheten att fungera smidigt. Du ansvarar för den dagliga planeringen av hemtjänstinsatserna, bemanning, schemaläggning, kontakt med biståndshandläggare, kontakt med kunder samt medarbetare och andra yrkesgrupper med mera.
Du arbetar nära verksamhetschef och medarbetare för att tillsammans säkerställa en trygg, säker och kvalitativ omsorg för våra kunder.
Kvalifikationer för tjänsten som Samordnare
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du ha följande kvalifikationer:
Du behöver ha en slutförd omsorgsutbildning på gymnasienivå eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Minst 36 månader, sammanhängande praktisk erfarenhet som arbetsledare heltid inom äldreomsorg och/eller personer med funktionsnedsättning med utgångspunkt från socialtjänstlagen. * Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. * Dokumenterad erfarenhet av administration och datorvana.
Behärska svenska språket i tal och i skrift. Det innebär kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1-C2 enligt Europarådets språkskala (Europeiska rådet: Gemensamma europeiska referensramen för språk (CEF)).
Kunna arbeta i Excel. Merit är om du kan Epsilon, Phoniro och Quinyx.
B-körkort
Personliga Egenskaper vi Värderar
Vi söker dig som är:
Kommunikativ och kan effektivt interagera med både kunder och medarbetare
Empatisk med förmågan att sätta dig in i andras behov
Samarbetsvillig och arbetar väl i team
Noggrann
Strukturerad
Socialkompetent
Bra på att prioritera, följa upp och vara kommunikativ.
Arbetstid och Anställningsform för Samordnare i Täby
Vi erbjuder en heltidstjänst och en tillsvidareanställning.
Fördelar med att Arbeta hos Noga OmsorgGenom att arbeta hos oss får du:
Stöd från ett engagerat och hjälpsamt team
En arbetsmiljö där du dagligen gör skillnad
Kollektivavtal som säkerställer trygga anställningsvillkor
Möjligheter till kompetensutveckling.
Hur du Ansöker till Samordnarrollen i Täby
Är du redo att bli en del av vårt dedikerade team? Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom urval och intervjuer sker löpande.
Din ansökan bör innehålla:
Ett personligt brev
CV
Referenser
