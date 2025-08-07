Samordnare brottsförebyggande arbete
2025-08-07
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Arbetsbeskrivning
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att aktivt bygga ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Vi ska bidra till ett statligt helhetsperspektiv genom att arbeta sektorsövergripande, samordna samhällsintressen och även samordna statliga myndigheters intressen.
På Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor arbetar vi strategiskt och utvecklingsinriktat med många frågor inom området hållbar utveckling och med ett särskilt fokus på social hållbarhet. Inom enheten finns Funktionen för folkhälsa och brottsförebyggande frågor. På funktionen arbetar 14 personer med uppgifter inom flera politikområden, bland annat föräldraskapsstöd, folkhälsa och brottsförebyggande arbete. Vår uppgift är att föra ut regeringens politik med stor hänsyn till de utmaningar som finns i vårt län. Nu söker det brottsförebyggande uppdraget en kollega.
Som samordnare av det brottsförebyggande arbetet är ditt uppdrag att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i länet. I uppdraget ingår att fånga upp lokala behov av stöd samt stärka samarbete mellan aktörer. Det kan innebära att du utifrån aktuell lägesbild identifierar behov, skapar kontaktvägar, sprider metodik och material, ordnar konferenser och webbinarier samt skapar forum för dialog. Arbetet sker i nära samverkan med dina samordnarkollegor i uppdraget. Samverkan sker också tillsammans med kommuner och med andra uppdrag på Länsstyrelsen.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- Stödja kommuner i deras brottsförebyggande arbete.
- Planera, samordna och genomföra kunskapshöjande insatser inom det brottsförebyggande området.
- Att företräda ett brottsförebyggande perspektiv i olika samverkansgrupper.
- Kartlägga och följa brottsutvecklingen i länet.
- Aktivt delta i regionala och nationella nätverk.
- Svara på remisser från Regeringskansliet.
- Inhämta, bearbeta och sprida aktuell kunskap inom det brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande området.
- Samverka och samarbeta med länets aktörer.
Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid.
Placeringsort: Göteborg
Placeringsort: Göteborg

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
- Akademisk samhällsvetenskaplig examen i kriminologi, sociologi, statsvetenskap, mänskliga rättigheter, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete på strategisk nivå i offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av att samordna och genomföra kunskapshöjande insatser inom det brottsförebyggande området.
- Aktuell kunskap inom det brottsförebyggande området.
- Erfarenhet av samverkan på lokal och regional nivå.
- Erfarenhet av att bereda yttranden.
Meriterande
- Erfarenhet av strategiskt brottsförebyggande arbete i statlig verksamhet.
- Erfarenhet av samverkan på nationell nivå.
- Efterenhet av processledning.
- Erfarenhet av tvärsektoriell samverkan.
- Erfarenhet av att sammanställa, tolka och förklara statistiska underlag och forskning.
- Erfarenhet av kvalificerat arbete med kartläggning och lägesbilder inom det brottsförebyggande området.Dina personliga egenskaper
- Du är strategisk, strukturerad samt mål- och resultatorienterad.
- Du är flexibel, självgående och har god samarbetsförmåga.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Vi ser därför gärna sökande med bakgrund och kompetens, som kan bidra till att öka vår mångfald.
Övrigt
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen Västra Götaland
Linné Björk, funktionschef 010-2244340
