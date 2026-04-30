Samordnare, bibliotek
2026-04-30
Vill du vara med och skapa upplevelser och sammanhang där världen kommer närmare?
Vid Världskulturmuseerna arbetar vi med att levandegöra världens kulturer - med kunskap, omsorg och i dialog. Våra fyra museer i Stockholm och Göteborg är platser där historia, samtid och framtid möts genom samlingar, berättelser och forskning.
Vi erbjuder publika upplevelser som väcker nyfikenhet och eftertanke, skapar engagemang för globala frågor och ger nya perspektiv på vår gemensamma värld. Hos oss får kulturarv, samhällsutveckling och mänskliga rättigheter ta plats - tillsammans med människorna i vår omvärld.
Vi tror på att arbeta tillsammans över gränser. Idag är vi cirka 150 medarbetare som på olika sätt bidrar till vår gemensamma uppgift. Till avdelningen Samling söker vi nu en samordnare för bibliotek med placering i Stockholm.
Vill du bli en av oss?
Arbetsuppgifter
Statens museer för världskultur söker en engagerad samordnare för bibliotek. Arbetet med biblioteken behöver en nystart och rollen kräver att du är utvecklingsorienterad och har ett stort intresse för specialbibliotek.
Myndigheten har nyligen beslutat om en målbild och en handlingsplan för biblioteken där samordnaren är en ny roll som tillsätts för att leda utvecklingsarbetet, såväl det strategiskt som operativt samt säkerställa biblioteksverksamhetens dagliga drift.
Världskulturmuseernas bibliotek har som sin primära uppgift att stödja medarbetarna och deras arbetsuppgifter. Syftet med böcker, media och andra resurser som anskaffas och återfinns i biblioteken, är att stödja verksamheternas grunduppdrag.
Samordnaren förväntas kunna arbeta med hela kedjan från att utveckla styrande dokument, till att katalogisera, arbeta med gallringsprocesser samt att stödja medarbetare i sin informationssökning. Delar av biblioteksmaterialet är också efterfrågat av externa forskare och samarbetsparter varför samordnaren också ska utveckla arbetssätt för att möta det intresset. Samordnare förväntas också delta i och ha förmåga att leda projekt. I rollen ingår också att leda och stödja biblioteksassistenten i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Ska-krav, formella
* Akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Bifoga vidimerade examensbevis.
* Erfarenhet av arbete med special- eller kulturarvssamlingar, gärna i katalogisering/meta-dataarbete och bevarande.
* God digital kompetens och vana av biblioteks-/arkivsystem samt arbete med bild- och textbaserat material samt e-resurser.
* Erfarenhet av att arbeta i projekt.
* God administrativ förmåga.
* God kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Ska-krav, personliga egenskaper
* Förmåga att arbeta självständigt och i team, vara serviceinriktad och ha god planeringsförmåga.
* Initiativförmåga tar ansvar för uppgifter och ser vad som behöver göras.
* Ansvarstagande och respekt för arbetsflödet planerar och prioriterar arbetet på ett sätt som stödjer teamet och verksamheten.
* Struktur och organisationsförmåga skapar ordning och kan hålla fokus även när det är mycket runt omkring.
* Resultatorienterad med god förmåga att strukturera, prioritera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
De personliga egenskaperna är kritiska för att kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa vis, därför är de en del av skall-kraven.
Meriterande
* Utbildning i projektledning
* Erfarenhet av utvecklingsarbete
* Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenheter som mycket berikande för verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "183/2026-2.2.1". Omfattning
