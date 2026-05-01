Samordnare
2026-05-01
Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.
På enheten för drift och underhåll hos Räddningstjänsten Sydost får du en varierad och utvecklande roll där du bidrar till att vår utrustning, våra fordon och tekniska system alltid fungerar när de behövs som mest. Att det finns tillgång till den material som behövs på våra stationer.
Enheten för drift och underhåll är en central del av vår verksamhet och stöttar hela organisationen med allt från operativ utrustning, fordon och teknisk utrustning till material och fastighetsrelaterade frågor.
Driften är indelade i tre distrikt och vi söker nu en samordnare till distrikt 3 (Kalmar och Öland). Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans säkerställer hög tillgänglighet och driftsäkerhet i en samhällsviktig verksamhet.
Hos oss får du en arbetsplats med stort eget ansvar, och goda möjligheter att påverka din arbetsdag. Flexibel arbetstid bidrar till en bra balans mellan arbete och privatliv.
Arbetsuppgifter
Vill du ha en roll där du kombinerar teknik, planering och ledarskap? Hos oss får du en central position där du är med och säkerställer att vår verksamhet fungerar varje dag, året om.
Om rollen
Som samordnare inom drift och underhåll har du en bred och varierad roll där du ansvarar för att planera, prioritera och följa upp arbetet inom ditt distrikt. Du är navet i det dagliga arbetet inom distriktet och ser till att både akuta och planerade insatser hanteras effektivt.
Arbetsdagen kan växla snabbt från att hantera akuta reparationer till att arbeta med långsiktig planering och utveckling av verksamheten. Du har ett nära samarbete med teknikerna, som du arbetsleder och stöttar i det dagliga arbetet. Då driften hanterar mycket service och reparation på fordon så krävs det att du har grundläggande kunskaper och erfarenhet utav detta för att kunna stötta in vid enklare fordonsrelaterade problem.
I rollen kommer du bland annat att:
Planera och prioritera dagliga arbetsuppgifter samt långsiktiga insatser
Hantera felanmälningar och avvikelser samt säkerställa att rätt åtgärder vidtas
Samordna arbete inom det egna distriktet och vid behov stötta andra distrikt
Arbetsleda och fördela arbete till tekniker
Ansvara för beställningar av material och resurser
Granska fakturor inför attest
Genomföra transporter mellan stationer
Vid behov delta i praktiskt arbete utifrån din tekniska kompetensKvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor och ett högt tempo. Du har förmågan att skapa struktur även när förutsättningarna snabbt förändras och är trygg i att fatta beslut och prioritera.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad och organiserad
Stresstålig och flexibel
Tekniskt intresserad
En tydlig och engagerad ledare
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
B-körkort - Har du endast B-körkort förväntas du ta C-körkort inom 12 månader och som då bekostas av arbetsgivaren
Grundläggande kunskaper och erfarenhet inom reparation och service på fordon
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
Grundläggande datakunskaper
Meriterande:
C/CE-körkort
Erfarenhet från räddningstjänst eller liknande verksamhet
Erfarenhet av räddningsfordon, påbyggnad och utrustning
Erfarenhet av system som Proceedo och Visma
Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller samordning
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Då tjänsten ofta innebär förflyttningar och transporter med tunga fordon så är det ett krav att, om du ej har c-körkort, skall ta detta inom 12 månader. Detta sker då på arbetsgivarens bekostnad.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322842".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Sydost
Räddningstjänsten Sydost Box 150
391 21 KALMAR
För detta jobb krävs körkort.
Räddningstjänsten Sydost
Avdelningschef
Patrik Ringhagen patrik.ringhagen@rtso.se
