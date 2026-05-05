Samordnande miljöspecialist
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-05-05
Vi söker en samordnande miljöspecialist för uppdrag hos Trafikverket. Uppdraget kan utföras största delen av tiden på distans, men det kan krävas fysisk närvaro vid enstaka tillfällen på något av kontoren i Umeå, Sundsvall, eller Östersund för möten. Det kan också komma att krävas resor, framförallt inom Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län i genomsnitt 1-2 gånger per månad.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och arbetsuppgifter
Uppdraget består av följande:
Resurskonsult som samordnande miljöspecialist inom verksamhetsområde Investering, avdelning teknik- och miljö.
Uppdraget innebär arbete med att samordna olika typer av miljöfrågor i flera olika väg- och järnvägsprojekt inom verksamhetsområdena Investering och Stora projekt. De aktuella projekten är främst lokaliserade till region Norra, men det kan även bli aktuellt med arbete i projekt i andra regioner.
Uppdraget innebär att samordna, planera, driva och följa upp projektens miljöarbete för att säkra projektens framdrift - från planeringsfas till avslutningsfas. Den samordnande miljöspecialisten tar vid behov hjälp av miljöspecialister inom olika ämnesområden.
Huvudarbetsuppgifter för miljöspecialisten är att inom kunskapsområdet:
Vara sakkunnig och bidra till att projekten följer Trafikverkets ledningssystem inom kunskapsområdet samt kontinuerligt verka för ständiga förbättringar.
Vägleda projektorganisationer i tillämpningen av interna arbetssätt, rutiner, instruktioner, metodbeskrivningar, mallar och verktyg.
Ge råd och instruktioner för problemlösningar inom sitt kunskapsområde samt ge stöd och råd till projektorganisationer.
Stödja projekt med att kontrollera att handlingar och dokumentation uppfyller miljölagstiftning och interna miljökrav och beslut.
Medverka vid konsult- och entreprenadupphandlingar i alla skeden med stöd vid framtagande av uppdragsbeskrivningar, kravspecifikationer, omfattningsbedömningar etc.
Ta fram handlingar och driva samt samråda kring tillståndsärenden, anmälningsärenden och dispenser.
Stödja projektledare vid myndighetskontakter och övriga externa intressenter.
Stödja projektledningen vid beredningen av ändring och tilläggsarbeten (ÄTA).
Medverka vid granskning av relationshandlingar och förvaltningsdata inför överlämning.
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskole- eller universitetsutbildning, minst 180 hp, inom miljöområdet eller motsvarande som av oss kan bedömas likvärdig Minst 5 års aktuell yrkeserfarenhet inom miljöområdet genom att ha utfört ett flertal uppdrag som miljöspecialist eller motsvarande. Uppdragen ska ha omfattat samordning av miljöfrågor i samhällsbyggnadsprojekt som avser planering, projektering och/eller byggande. Konsultens medverkan i uppdragen får inte vara äldre än 10 år från anbudsdagen. Offererad resurs ska ha bred generell kompetens inom svensk miljölagstiftning (miljöbalken och tillhörande miljölagsstiftning) och erfarenhet av att arbeta med miljötillstånd, -dispenser och liknande. Offererad resurs ska ha en strukturerat och analytiskt arbetssätt vara lyhörd, ha god samarbetsförmåga och kommunikativa egenskaper Körkort
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att ha erfarenhet av uppdrag som Miljöspecialist i projekt vars huvudsakliga syfte är att planera och bygga statlig eller kommunal väg och/eller järnvägsanläggning.
For beställaren är det ett mervärde att konsult har erfarenhet av att kvalitetssäkra miljökrav i byggskede
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5747170-1982482".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
111 20 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
