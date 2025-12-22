Samordare till Hultsbergsskolan
2025-12-22
se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/hultsbergsskolansöker nu en samordnare som vill vara med och göra skillnad i elevernas vardag. Hos oss möts du av en skola med stark gemenskap, engagerad personal och ett inkluderande arbetssätt där vi sätter elevens bästa i fokus. Som samordnare blir du en viktig del av vårt team och bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och inspirerande lärmiljö. Dina arbetsuppgifter
I rollen som samordnare på Hultsbergsskolan får du en nyckelfunktion i det pedagogiska stödsystemet. Ditt främsta uppdrag är vara vikarieanskaffare för åk 4-9 samt att stötta skolledningen i olika administrativa och praktiska arbetsuppgifter.
Detta innebär att du bidrar till att säkerställa en effektiv och välfungerande skolvardag genom att ta ett helhetsgrepp om en rad administrativa och praktiska uppgifter. Du ansvarar bland annat för att samordna vikarier vid frånvaro, hantera schemaläggning, ta fram besluts- och analysunderlag till rektorerna, ansvara för hanteringen av olika handlingar samt en rad andra uppgifter efter behov.Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du har avslutad gymnasieutbildning samt dokumenterad erfarenhet av administrativa uppgifter. Du har god kunskap om och erfarenhet av skolans struktur och regelverk. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av schemaläggning samt av högstadiets komplexa verksamhet.
Vi söker dig som trivs i en levande och föränderlig skolmiljö. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att skapa goda relationer - både med elever och kollegor.
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, ha en god förståelse för skolans uppdrag och kunna ta stort eget ansvar. Du är lyhörd för verksamhetens behov, har förmåga att prioritera och fatta beslut i stunden - samtidigt som du bemöter andra med ödmjukhet och prestigelöshet.
Det här är ett jobb med variation - där ingen dag är den andra lik. Arbetet innebär periodvis högt tempo och intensiva arbetstoppar, särskilt vid terminsstarter, betygsperioder eller andra större händelser.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
