Samhällsvetare/statistiker med fokus på registerdata

Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
Sektionen för individregister som tillhör dataavdelningen är placerad i Örebro. Sektionen har ansvar för tre områden, registerframställning, SCB:s registerutdrag och SCB:s miljö för leverans och bearbetning av pseudonymiserade mikrodata (MONA). Tjänst omfattar främst arbetet med registerframställning som till stor del bygger på att samla in uppgifter om personer från myndigheter och andra organisationer och att framställa register anpassade till statistikens behov. Några av de register som framställs är Registret över totalbefolkningen (RTB), Utbildningsregistret (UTB) och Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS).
Tjänsten gäller i första hand arbete med att varje månad framställa registret BAS och att vidareutveckla registret i nära samarbete med personer på sektionen och med personer på andra sektioner. I arbetet kommer du huvudsakligen att använda SQL för att bearbeta data.
Arbetet med registerframställning innebär bland annat att:
* ta emot och verifiera indata
* bearbeta och tillrättalägga data
* framställa register utifrån statistikens behov
I arbetet ingår det att ha många kontakter med kollegor på andra sektioner på SCB och i vissa fall även personer på andra myndigheter.
För att trivas hos oss behöver du tycka om att samarbeta med olika kompetenser samt att arbeta med hantering av stora datamängder.Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* Samhällsvetenskaplig examen där statistik och/eller programmering ingår eller annan inriktning som myndigheten bedömer som relevant för tjänsten
* Avslutade kurser inom statistik eller datahantering, där programmering och/eller datahantering ingått som en del
* Erfarenhet av programmering i något av SQL, SAS, STATA, R, Python eller liknande
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet av statistikproduktion eller av att arbeta med hantering av stora datamängder.
ÖVRIGT
Den här tjänsten finns på sektionen för individregister i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan!
