Sjuksköterska Visstid Till Mobil Provtagning Och Vaccination- Åhus
Macc People AB / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-07-13
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På MACC People har vi byggt upp en sjukvårdslösning som gör verklig skillnad – för våra patienter, våra samarbetspartners och samhället. Vi arbetar med hälsofrämjande sjukvård, uppdrag inom skyddade miljöer och medicinsk service, alltid med fokus på vår värdegrund; TRYGG, ETISK och SÄKER vård.
Målet är tydligt – att ge medicinsk hjälp vid rätt tid och på rätt plats.
Sedan starten 2021 har vi genomfört över 500 000 vaccinationer, och under 2024 utökade vi vårt hälsofrämjande arbete med provtagning, hälsokontroller och intyg, och idag samarbetar vi med företag över hela Sverige. Parallellt har vi utvecklat ett unikt koncept för mobil preventiv vård genom våra mobila kliniker – MACC-bilarna.
Utöver den hälsofrämjande vården utför vi även uppdrag inom Skyddade miljöer, Primärvård och Försäkringsvård som en del av en helhetslösning för modern sjukvård.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Vi söker nu en sjuksköterska till en 60 % tjänst med start i september till vår mobila provtagnings- och vaccinationsenhet i Åhus/Kristianstad.
Arbetet innefattar främst kliniskt arbete med provtagning och vaccinationer på våra mobila enheter. Rollen passar dig som trivs med ett självständigt arbete, uppskattar variation i arbetsdagen och samtidigt tycker om att vara en del av ett engagerat team.
• *Vad söker vi hos dig?**Vi söker dig som är engagerad, driven och självgående. Du tar naturligt ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till teamets gemensamma mål. Du är ansvarstagande, initiativrik och arbetar strukturerat även i en dynamisk miljö där tempot stundtals är högt.
Du är lösningsorienterad, har god prioriteringsförmåga och delar våra värdeord TRYGG, ETISK och SÄKER vård.
Du ansvarar för:
Kliniskt arbete såsom:
Venprovtagning
Vaccinationer
Blodtryckskontroller
Hälsokontroller och andra förekommande kliniska arbetsuppgifterKvalifikationer
Svenskt legitimerad Sjuksköterska med minst 2 års klinisk erfarenhet i Sverige eller Norden
Minst ett års klinisk erfarenhet av venprovtagning
B-körkort (manuell)
Meriterande:
Mångårig erfarenhet från provtagningsarbete.
Erfarenhet av vaccinationer
Erfarenhet av journalsystemet HLTHY/MittVaccin
Erfarenhet av remissystemen Giddir och Labbportalen.
Erfarenhet av att framföra större fordon, tex husbil, ambulans mm.
Vi erbjuder:
En utvecklande och stimulerande tjänst i en växande organisation där patienten och medarbetarnas välbefinnande står i fokus.
En arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans, brinner för våra yrkesroller och stöttar varandra.
Värdegrunder vi som vårdgivare efterlever och du som sjukvårdspersonal kan vara stolt över.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månader inledande provanställning alternativt särskild visstidsanställning enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 60%
Arbetstider: Arbetstiderna kommer förläggas till såväl vardag som helg. Kväll fram till 20.00 förekommer.
Start: Snarast, eller enligt överenskommelse.
Löneintervall: Individuell lönesättning, 40 000-45 000 kr i månadslön.
Urval och intervjuer sker efter avslutad ansökningsperiod. Intervjuer är planerade till vecka 34-35.
För att söka jobbet tryck på länken nedan, vi hanterar inte ansökningar via e-post.
Bakgrundskontroller
Vi uppskattar om du noggrant ser över ditt CV innan du skickar in din ansökan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll i samarbete med 2Secure för att säkerställa en trygg och rättvis rekryteringsprocess.
Referenstagning är också en del av rekryteringsprocessen, och vi önskar att du lämnar minst två referenser, varav minst en ska vara från en tidigare chef eller arbetsledare.
Vid anställning krävs även att ett utdrag ur belastningsregistret lämnas in senast första arbetsdagen.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Rebecka De Geer Paci, HR-Generalist Telefon: 076-317 60 88 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Macc People AB
(org.nr 559173-6250), http://www.maccpeople.se
Åhusvägen 1 (visa karta
)
296 91 ÅHUS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-Generalist
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se 0763176088 Jobbnummer
10001855