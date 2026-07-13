Ekonomiadministratör på 50% till spännande uppdrag!
Poolia AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2026-07-13
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Är du en strukturerad och självgående ekonomiadministratör som trivs med varierande arbetsuppgifter och många kontaktytor? Nu söker vi en ekonomiadministratör till ett deltidsuppdrag på 50% hos vår kund. Uppdraget startar i mitten av augusti och pågår under sex månader.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som ekonomiadministratör kommer du att ingå i ekonomi- och HR avdelningen som i nuläget består av 21 medarbetare, och som nu behöver stärkas upp med en ny medarbetare! Vi söker dig som vill arbeta med löpande, kvalificerad administration av forskningsprojekt, såsom upprättande av budget, uppföljning under projekttiden och slutrapporteringar samt med administration inom ekonomiområdet nära verksamheten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
Hantera ekonomin i forskningsprojekt, från budget och kalkyler i ansökningsfasen till delrapportering och slutredovisning
Ansvara för ekonomisk administration och säkerställa att bokslut och ekonomiska processer fungerar inom ditt ansvarsområde
Fungera som ett ekonomiskt stöd till verksamheten och ge rådgivning i ekonomiska frågor
Samarbeta med organisationens centrala ekonomi- och HR-funktion samt övriga administrativa funktioner
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete eller liknande administrativ roll
Erfarenhet av budgetarbete, ekonomisk uppföljning och prognoser
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet
Erfarenhet av systemen Primula, Proceedo och ERP (tidigare UBW)
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor och andra kontaktytor. Du är lösningsorienterad och analytisk, uppskattar att hantera komplexa frågeställningar och har förmåga att planera, prioritera och driva ditt arbete framåt. Vidare kommunicerar du på ett tydligt och pedagogiskt sätt och bidrar med ett prestigelöst och serviceinriktat arbetssätt.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8060185-2099603". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Bures Gata 11 (visa karta
)
215 34 MALMÖ Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10001857