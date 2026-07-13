Ekonomiadministratör på 50% till spännande uppdrag!

Poolia AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö
2026-07-13


Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Malmö, Lund, Kävlinge, Trelleborg, Landskrona eller i hela Sverige

Är du en strukturerad och självgående ekonomiadministratör som trivs med varierande arbetsuppgifter och många kontaktytor? Nu söker vi en ekonomiadministratör till ett deltidsuppdrag på 50% hos vår kund. Uppdraget startar i mitten av augusti och pågår under sex månader.

Publiceringsdatum
2026-07-13

Om tjänsten
Som ekonomiadministratör kommer du att ingå i ekonomi- och HR avdelningen som i nuläget består av 21 medarbetare, och som nu behöver stärkas upp med en ny medarbetare! Vi söker dig som vill arbeta med löpande, kvalificerad administration av forskningsprojekt, såsom upprättande av budget, uppföljning under projekttiden och slutrapporteringar samt med administration inom ekonomiområdet nära verksamheten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du bland annat att:

Arbeta med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning

Hantera ekonomin i forskningsprojekt, från budget och kalkyler i ansökningsfasen till delrapportering och slutredovisning

Ansvara för ekonomisk administration och säkerställa att bokslut och ekonomiska processer fungerar inom ditt ansvarsområde

Fungera som ett ekonomiskt stöd till verksamheten och ge rådgivning i ekonomiska frågor

Samarbeta med organisationens centrala ekonomi- och HR-funktion samt övriga administrativa funktioner

Vem är du?
Vi söker dig som har:

Eftergymnasial utbildning inom ekonomi

Några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete eller liknande administrativ roll

Erfarenhet av budgetarbete, ekonomisk uppföljning och prognoser

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Mycket goda kunskaper i Microsoft Office

Det är meriterande om du har:

Erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet

Erfarenhet av systemen Primula, Proceedo och ERP (tidigare UBW)

Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor och andra kontaktytor. Du är lösningsorienterad och analytisk, uppskattar att hantera komplexa frågeställningar och har förmåga att planera, prioritera och driva ditt arbete framåt. Vidare kommunicerar du på ett tydligt och pedagogiskt sätt och bidrar med ett prestigelöst och serviceinriktat arbetssätt.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8060185-2099603".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Bures Gata 11 (visa karta)
215 34  MALMÖ

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
10001857

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: