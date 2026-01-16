Sambandscontroller
Säkerhetspolisen / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-01-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säkerhetspolisen i Stockholm
, Solna
, Linköping
eller i hela Sverige
Trivs du med att arbeta i en koordinerande roll där samverkan, struktur och operativ skicklighet står i fokus? Vi söker nu en initiativrik och handlingskraftig sambandscontroller som vill arbeta i en operativ miljö hos oss på Säkerhetspolisen. Välkommen med din ansökan.
Vårt uppdrag är Sveriges säkerhet.
Det här är ditt uppdrag
Som sambandscontroller har du en central roll i att säkerställa effektiva kommunikations- och informationsflöden med främst externa, men även interna samverkansparter. Din huvudsakliga uppgift att koordinera myndighetens process för utgående meddelanden till internationella partners. Du ansvarar för kvalitetssäkring av utgående meddelanden samt säkerställer att dessa följer lagar, föreskrifter och interna bestämmelser. Vidare fungerar du som operativt stöd till myndighetens personal i alla verksamhetsgrenar avseende utgående meddelanden och har kontinuerlig dialog med Säkerhetspolisens operativa verksamhet.
I rollen bidrar du till ordning, stabilitet och framdrift i vardagen. Du har förmågan att omsätta planering till handling och trivs med att få saker att hända - på ett smidigt och genomtänkt sätt.
Du har en daglig operativ överblick över myndighetens meddelandeväxling där du bedömer, prioriterar och beslutar om delgivning av meddelanden. I rollen utgör du även ett stöd till sambandsoperatörer gällande prioritering och bedömning av inkomna internationella meddelanden.
Vid särskild händelse blir din funktion en viktig kontaktpunkt gentemot Säkerhetspolisens övriga operativa verksamheter för att samordna den egna enhetens olika funktioner. I ditt dagliga arbete deltar du även aktivt i arbetet kring metodutveckling samt i utbildning av myndighetens personal.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
I tjänsten kan beredskap förekomma och i samband med detta kan arbete utanför kontorstid behövas.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning och/eller Polisexamen, alternativt erfarenhet som Säkerhetspolisen bedömer som likvärdig
Flerårig aktuell relevant arbetslivserfarenhet från likande arbetsuppgifter/roll
En allmänt bred it-kunskap ur ett användarperspektiv
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift, samt god läsförståelse
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet från polisiär underrättelse- och/eller utredningsverksamhet alternativt liknande erfarenheter från annan myndighet eller civil verksamhet där underrättelse- och/eller utredningsarbete bedrivs
God förståelse för Säkerhetspolisens underrättelsebehov
God förståelse för nationell och internationell samverkan och informationsutbyte mellan brottsförebyggande myndigheter och/eller annan verksamhet där underrättelse- och/eller utredningsarbete bedrivs
Juridisk kompetens och vana att läsa och tolka juridiska dokument/lagtext
Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Erfarenhet av att hålla utbildningar och/eller vara handledare
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som kombinerar operativ skicklighet med ett lösningsorienterat arbetssätt - du ser möjligheter, agerar snabbt och håller ihop helheten även när tempot stundtals kan vara högt. Du är trygg med att göra egna bedömningar, har lätt för att prioritera och kan fatta beslut när det behövs.
Som sambandscontroller arbetar du i en händelsestyrd miljö, vilket ställer höga krav på din flexibilitet och din förmåga att växla i både arbetstempo, men även mellan planerad och händelsestyrd verksamhet. Du har god förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och trivs med att arbeta strukturerat och att självständigt leda ditt arbete framåt inom ramen för uppdraget. Du ser den egna verksamheten i ett större sammanhang och tar ansvar för din del i helheten med fokus på gemensamma mål och långsiktig effekt.
I denna roll har du många kontaktytor och det är viktigt att du är kommunikativ, har förmåga att initiera kontakter och skapa goda relationer, såväl internt som externt. Du trivs i en ledande roll där du coachar och stöttar andra.
På ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt skapar du goda förutsättningar för lärande. Du har lätt för att anpassa budskap efter mottagaren och känner dig bekväm inför såväl mindre som större grupper och sammanhang.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har hög integritet och ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa verksamhetens rekryteringsansvarig på tfn 010-568 95 32. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult, tfn 070-985 31 05.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-02-05. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
(org.nr 202100-6594)
Bolstomtavägen 2 (visa karta
)
171 69 SOLNA Jobbnummer
9689673