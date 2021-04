Säljsupport till husproduktion - LN Personal AB - Kontorsjobb i Kungsbacka

LN Personal AB / Kontorsjobb / Kungsbacka2021-04-12Har du en bakgrund inom bygg eller snickeri? Har du bytt inriktning och vill fortsätta utvecklas inom administration och sälj på ett stabilt och välmående företag? Då har vi tjänsten för dig!Vi söker just nu en medarbetare till vår samarbetspartners säljsupport. Företaget tillverkar och producerar modulhus i trä och du kommer som supportmedarbetare på säljavdelningen ansvara för registrering och granskning av leverans- och tillverkningsorder från kund, handläggning av avtalshandlingar, genomföring av beredning med mera.Detta är en tillfälligt vakant tjänst som stäcker sig från början på maj till årsskiftet, men möjlighet till förlängning för rätt person finns. Det är viktigt att man har möjlighet att arbeta under sommaren då den ordninarie personalen har semester.Start: Början på majOmfattning: Heltid, måndag-fredagOrt: Strax utanför Kungsbacka2021-04-12Körkort och tillgång till bil (Företaget ligger ej i anslutning till kollektivtratik)God dator-/systemerfarenhetAllmänna byggmaterialkunskaperMeriterande:Administrativ erfarenhetUtbildning inom byggFör att vara aktuell för tjänsten i säljsupportteamet hos vår samarbetspartner krävs det att du har kännedom alt. erfarenhet inom byggbranschen. Vidare ser vi att du är serviceminded, kvalitetsmedveten och noggrann. Det är ett plus om du har lätt för att lära dig och snabbt har möjlighet att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Alla dina blivande kollegor är drivna, motiverade och engagerade, så det är viktigt att även du besitter dessa egenskaper för att passa in i teamet.Företaget strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga som manliga sökandeOm LN Personal ABLN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag verksamma i Göteborg. Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30LN Personal AB5686187