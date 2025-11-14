Säljledare till CyberPhoto
CyberPhoto AB är en av Skandinaviens största och äldsta leverantörer av fotografisk utrustning. Sedan 1955 har vi hjälpt våra kunder att fånga livets ögonblick med rätt utrustning. Med över 30 engagerade medarbetare arbetar vi varje dag för att överträffa kundernas förväntningar, något som resulterat i flera utmärkelser, bland annat "Årets butik - Foto & Video" under flera år. Vi har varit en pionjär inom e-handel sedan 1995 och ser fram emot att fortsätta utvecklas och växa. Läs gärna mer på www.cyberphoto.se
Är du en naturlig ledare med passion för försäljning, service och teknik? Vill du vara en del av ett företag som ligger i framkant inom foto, video och digitala produkter, där kundupplevelsen alltid står i centrum? Vi söker nu en driven säljledare till vårt säljteam, som vill kombinera eget säljarbete med ledarskap och utveckling av våra medarbetare.
Ditt nya arbete
Som säljledare för vårt säljteam får du möjligheten att leda vårt engagerade säljteam som arbetar med kundkontakter via telefon, e-post, offertarbete, ramavtal och butik. Du kombinerar eget operativt säljarbete med personalansvar och kommer aktivt arbeta med bemanning, arbetsfördelning, kompetensutveckling och resultatuppföljning.
I rollen ingår att ta hand om kundförfrågningar, upprätta offerter och bidra till en kundupplevelse i toppklass, både digitalt och i butik. Samtidigt coachar du teamet, planerar arbetet och säkerställer att butiken är välskött och inspirerande.
Du samarbetar tätt med affärschefen och inköpsavdelningen för att se till att teamets arbete ligger i linje med företagets mål, kampanjer och strategier, och tillsammans driver ni försäljningen och utvecklar vårt starka varumärke.
Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av försäljning och kundservice, gärna inom e-handel eller detaljhandel. För att lyckas i rollen tror vi att du har tidigare erfarenhet av att leda eller koordinera team. Du har god förståelse för offertarbete, försäljningsprocesser och kundvård, och du trivs med att arbeta både operativt och strategiskt.
Som person tror vi att du är affärsmässig, resultatinriktad, kommunikativ och strukturerad, med förmåga att motivera andra och skapa ett positivt arbetsklimat.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en spännande och varierad roll i ett företag som präglas av snabba beslutsvägar, ett varmt arbetsklimat och engagerade kollegor, med brett kunnande och en stark passion för teknik och service. Du blir en del av ett drivet, hjälpsamt och teknikintresserat team där vi värdesätter samarbete, ansvar och utveckling. Vi erbjuder en trygg anställning med goda villkor, möjlighet att påverka och utveckla både team och arbetssätt, och inte minst, en arbetsplats där vi har roligt tillsammans.
Låter det här som du? Då vill vi gärna höra från dig! Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varm välkommen att kontakta Elin Wiklund på telefon 070-277 71 77.
