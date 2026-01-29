Säljare/trimmare
Kista Zoologiska är ett litet familjeföretag som ligger i Kista Galleria. Butiken är på dryga 160 m2 och säljer produkter till hund, katt, gnagare, fågel, fisk, reptil och vildfågel samt även levande fiskar. Inne i butiken finns även ett trim där pälsvård och tandvård utförs på daglig basis.
Tjänsten är på deltid (50%-75%) med möjlighet till ökad tid.
Vi letar i första hand efter en utbildad hundfrisör som kommer få kombinera arbetet i trimmet med butiken. Du kommer då få en tjänst på ca 75% med möjlighet att öka upp dina timmar.
I andra hand letar vi efter en säljare som endast kommer att arbeta i butiken och då gäller arbetstid 16-20, måndag-fredag.
Vi söker dig som är stresstålig och som kan arbeta självständigt då du största delen av tiden kommer få arbeta själv i butiken. Tunga lyft förekommer och du kan inte vara höjdrädd då stege används ibland för att fylla på från vårt lager. Ett krav är att du tidigare har arbetat/praktiserat i zoobutik och känner igen det mesta i sortimentet.
Arbetet består i kassatjänstgöring, uppackning av leveranser, inventering, städning och annan vanligt butiksgöra.
Vi erbjuder utbildningar kontinuerligt och möjlighet att åka på zoomässor finns.
6 månaders provanställning. Tjänsten kan komma att fyllas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
