Säljare till Karlshamn

Verisure söker nästa toppsäljare till Karlshamn. Är du en driven och målmedveten person som letar efter nästa utmaning? Då är du den vi söker! Vi erbjuder dig:* Attraktiv lön med garanterad del och provisionsstege* Mållön 32 000 - 40 000 kr* Tjänstebil* Onboarding i världsklass* Attraktiv karriärstege* Säljtävlingar med extraordinära priserVad innebär tjänsten?Som säkerhetssäljare på Verisure jobbar du med försäljning som hjälper familjer och människor att känna trygghet i vardagen. I praktiken besöker du privatpersoner för kostnadsfri rådgivning och sälj av säkerhet för ett smartare hem. Du ansvarar för hela säljprocessen från bokning, genomförande av kundbesök till avtalsskrivning.Vi söker dig som:* Har B-körkort (obligatoriskt krav)* Kan arbeta vardagar mellan kl. 12-21* Behärskar svenska i tal och skrift, ytterligare språk är meriterande* Är fri från anmärkningar i belastningsregistret och hos UC* Drivs av att arbeta mot uppsatta mål* Har stort kundfokus med hög integritet* Värdesätter samarbete och ett bra team
Vilka är vi:
Vi på Verisure är stolta över att skydda över 5,4 miljoner hushåll världen över. Vi är även Europas ledande leverantör av smarta säkerhetssystem för hem och företag. Vi satsar på din personliga och professionella utveckling och erbjuder en arbetsplats där innovation och kundfokus står i centrum. Hos oss kan du bidra till ökad trygghet i människors liv dagligenSök redan nu!
Urval sker löpande så ta chansen och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR.Under rekryteringsprocessen har vi utdrag ur belastningsregistret och gör en kreditupplysning.Läs gärna mer om oss på vår Karriärsida eller följ oss på vår Instagram.Har du frågor? Kontakta rekryteringsteamet på jobb@verisure.se
Har du frågor? Kontakta rekryteringsteamet på jobb@verisure.se. Märk ämnesraden med den ort du är intresserad av att jobba i.
Christoffer Nilsson
Christoffer Nilsson christoffer.nilsson@verisure.se
