Säljare till Bygglet
Cmmtto AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cmmtto AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
, Lidköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett växande SaaS-bolag där affären står i centrum, samtidigt som samarbete, utveckling och långsiktiga relationer värderas högt?
Tillväxtbolaget Bygglet, som är en del av SmartCraft, söker nu en driven och engagerad säljare som vill bidra till fortsatt tillväxt och vara med och göra skillnad för kunder inom bygg- och hantverksbranschen.
Låter detta som en spännande möjlighet? Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som säljare på Bygglet blir du en viktig del av ett etablerat säljteam om cirka 10 personer. Rollen är ett strategiskt steg i att ytterligare stärka organisationen för att möjliggöra fortsatt tillväxt.
Du ansvarar för hela säljprocessen, från prospektering till avslutad affär, med ett tydligt fokus på nykundsförsäljning. Arbetet präglas av ett strukturerat och målinriktat arbetssätt där du bygger och utvecklar din egen affärspipeline och arbetar datadrivet för att skapa långsiktigt värde.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att:
Driva nykundsförsäljning och nå uppsatta budget- och affärsmål
Identifiera och etablera kontakt med potentiella kunder inom bygg- och hantverksbranschen
Boka och genomföra kundmöten, huvudsakligen digitalt
Presentera och demonstrera Bygglets plattform utifrån kundens behov
Driva affärer genom hela säljcykeln, från första kontakt till signerat avtal
Arbeta strukturerat i CRM-system (HubSpot) för uppföljning och analys
Säkerställa kvalitet i hela säljprocessen och bidra till utveckling av arbetssätt
Samarbeta nära marknad och Customer Success för att optimera affär och kundupplevelse
Rollen innebär ett tydligt resultatansvar med definierade KPI:er kopplade till affär, pipeline och avslut. Försäljningen sker till största del digitalt, med relativt korta säljcykler och goda möjligheter att kontinuerligt följa upp och utveckla sin prestation.
För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter, både inom Bygglet och inom SmartCraft-koncernen. På sikt finns möjlighet att ta ett större ansvar i en mer senior säljroll, exempelvis med fokus på större affärer, strategiska kunder eller ett utökat affärsansvar.
I rollen som Säljare utgår du från Bygglets kontor i Gamlestaden i Göteborg och rapporterar direkt till Head of Sales.
OM DIG
Vi söker dig som är social, engagerad, målinriktad och trivs i en roll där du får kombinera affärsmannaskap med relationsbyggande. Du motiveras av att nå resultat, men också av att skapa värde för kunden och bidra till teamets gemensamma framgång.
Du har ett strukturerat arbetssätt, är lyhörd i dialoger och har en naturlig förmåga att bygga förtroende. Samtidigt är du nyfiken, prestigelös och delar gärna med dig av erfarenheter och insikter till dina kollegor.
Vi tror att du har en relevant utbildning i grunden och tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning med goda resultat, samt är van att arbeta strukturerat och datadrivet i CRM-system och mot tydliga mål. Du har en god vana av att arbeta i olika system och ett effektivt och organiserat arbetssätt. Du är pedagogisk i din kommunikation och trygg i att driva affärer genom hela säljprocessen. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av försäljning i ett SaaS-bolag. Har du dessutom förståelse för bygg- eller hantverksbranschen är det ett extra plus!
KONTAKT
Låter det här som någonting som passar in på dina erfarenheter och ambitioner framåt? Då är du varmt välkommen att höra av dig! I den här rekryteringen samarbetar Bygglet med Committo. Välkommen att kontakta Rebecca Oldenfeldt på +46 703 01 32 98 eller rebecca.oldenfeldt@committo.se
alternativt Ida Ingeström på +46 704 34 76 81 eller ida.ingestrom@committo.se
om du har frågor kring tjänsten. Intervjuer och urval sker löpande.
OM SMARTCRAFT SME CONSTRUCTION
SmartCraft är Nordens ledande leverantör av digitala verktyg (SaaS) för hantverkare och byggbranschen. Vi gör det enklare för tusentals företag att planera, följa upp och driva sina projekt - effektivt, lönsamt och med hög kvalitet.
I dag består SmartCraft av cirka 270 medarbetare som tillsammans stöttar över 13 800 kunder från våra kontor i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Sedan 2021 är vi noterade på Euronext Oslo under tickern SMCRT - och vi fortsätter växa snabbt.
Inom affärsområdet SME Construction samlar vi det svenska tillväxtbolaget Bygglet och norska Kvalitetskontroll. Tillsammans utvecklar vi moderna digitala lösningar för byggledning och kvalitetskontroll som hjälper våra kunder att jobba smartare, spara tid och driva sina projekt framgångsrikt.
Med bas i Gamlestaden i Göteborg är vi inom SME Construction idag runt 80 engagerade medarbetare som kombinerar branschkunskap med digital innovation. Här får du vara en del av en snabbrörlig miljö där idéer snabbt blir verklighet och där ditt arbete verkligen gör skillnad - både för våra kunder och för byggbranschens framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7400405-1910326". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cmmtto AB
(org.nr 559190-1227), https://jobs.committo.se
Kämpegatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Committo Jobbnummer
9816441