Säljare till Byggföretag
2025-09-24
Säljare till byggföretag
Säljare till byggföretag

Vi söker en driven och organiserad person som vill arbeta med att identifiera och kontakta nya kunder till vårt byggföretag. Ditt fokus blir att öppna dörrar och boka möten - du kommer inte att ha ansvar för våra nuvarande kunder eller pågående projekt.

Dina arbetsuppgifter
Söka och kartlägga potentiella nya kunder (företag, fastighetsbolag, byggentreprenörer m.fl.)
Sammanställa kundlistor och kontaktuppgifter
Ta första kontakten via mejl eller telefon för att presentera företaget
Boka möten åt arbetsledare/projektledare eller säljansvariga
Hålla ordning på kundregister och uppföljningar i system/Excel
Utgår från Göteborgsområdet, men att besöka andra städer kan förekomma Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning administration, ekonomi eller försäljning
Erfarenhet med kundkontakt är meriterande
Grundläggande datakunskaper (Office-paketet, framför allt Excel och Outlook)
Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom försäljning och byggbranschen Dina personliga egenskaper
Social och orädd för att ta kontakt med nya människor
Strukturerad och bra på att hålla ordning
Självgående och initiativtagande
Positiv, uthållig och resultatinriktad
Vi erbjuder
En enkel men viktig roll i ett växande byggföretag
Möjlighet att lära känna byggbranschen från insidan
Trygga anställningsvillkor och trevlig arbetsmiljö
Fast lön och möjlighet till bonus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: freddie.liljegren@novabk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nova BK AB
(org.nr 559376-5455) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Freddie Liljegren freddie.liljegren@novabk.se Jobbnummer
9525429