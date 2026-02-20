Säljare studio, Centro Kakel Ringön
2026-02-20
Vår studioverksamhet är en inspirerande miljö där känslan och uttrycket för vårt material står i centrum. Det är här mötet mellan slutkund och vårt vackra material sker. Våra duktiga säljare finns där för att lotsa igenom färg, form och material. Vi söker nu en säljare på heltid till vår studio på Ringön. Tjänsten är ett vikariat från maj i år till augusti 2027.
Om oss och vår historia
Grundat 1968 är Centro landets äldsta fackmannakedja för kakel och klinker. Vi har butiker & studios på 17 platser från Malmö till Örnsköldsvik. 2023 slog FF Kakel AB ihop sin verksamhet med Centro kakel & klinker AB, och under 2024 välkomnade vi även in Kakeldax i Sverige AB till Centro. Idag är Centro ett av de ledande företagen i sin bransch med ca 150 anställda och en omsättning på ca 700 mkr.
Vår vision
Centro strävar efter att ständigt utmana vår marknad och ha de bästa relationerna med våra proffs- och konsumentkunder. Med våra erfarenheter och kompetens är vi inte rädda för att testa och utmana dagens kakelbransch. Genom Centro ska kreativitet, kunskap och innovation bidra till enkelhet och göra det smidigare att arbeta med kakel. Vi ska tillföra leveranssäkerhet, kvalitet, tillgänglighet, kunskap och service för byggkeramiken och badrumsprodukter.
Roll & uppgifter
Som säljare i vår studio är ditt ansvar att hantera bokade möten med kunder samt förberedelser inför dessa. Du ansvarar för att i en rådgivande och förtroendeingivande roll hjälpa kunden framåt i processen av sina val gällande keramik och inredning.
Vi eftersträvar hög servicenivå med tillgänglighet och önskar att kunden ska komma till oss med alla idéer och frågor. Det medför också att vi tillsammans får ett trevligt och glatt arbetsklimat där vi som lag strävar efter att alltid lyckas med våra gemensamma kunder tillsammans.
Tekniskt arbete sker i vårt affärssystem Jeeves för order/offerthantering samt tillvalssupport och arbete i programmet Spark Vision (3D-ritningar).
Är du den vi söker?
Vi ser gärna att du som söker finner nedan beskrivning som träffande
Brinnande intresse för färg, form och design (utbildning inom området ses som meriterande)
Erfarenhet/ intresse av byggkeramik och dess gränslösa möjligheter
Självständig, initiativtagande och strukturerad
Positiv, utåtriktad och nätverksintresserad
Intresse för vår målgrupps olika behov och önskemål (meriterande om man arbetat inom både B2B & B2C marknaden)
God datorvana och uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
B körkort (tillgång till egen bil är ett plus)
Anställningsvillkor
Centro har kollektivavtal, där tjänsten går under Detaljhandelsavtalet.
Omfattning: Heltid, 38,25 h/vecka.
Anställning: Visstidsanställning maj 2026 tom. 31 augusti 2027 med chans till förlängning
Arbetstider: måndag-fredag kl. 09-17, lördagar 10-15 (rullande schema)
Lön: Enligt senare överenskommelse
Vid frågor eller funderingar, kontakta Klara Eriksson, HR chef på 072-145 18 22. Ansökningar tas emot till rekrytering@centro.se
. Märk din ansökan med Studio Ringön.
Intervjuer kommer att ske löpande så är du intresserad skicka in din ansökan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: rekrytering@centro.se
Detta är ett heltidsjobb.

Centro Kakel & Klinker AB
(org.nr 556061-8943), https://www.centro.se/
Ringögatan 3 (visa karta
)
417 07 GÖTEBORG
