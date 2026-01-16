Säljare Stockholm!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Södertälje
, Nynäshamn
, Norrtälje
, Uppsala
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik - och där du kan tjäna riktigt bra pengar? Vi söker nu nya drivna säljare som vill kickstarta ett nytt uppdrag hos oss.
Du får en full säljutbildning direkt från start, så ingen tidigare erfarenhet krävs. Våra chefer har lång erfarenhet av försäljning och ledarskap och ger dig alla verktyg för att lyckas.
Som säljare kommer du träffa kunder i deras hemmamiljöer och erbjuder eftertraktade ventilationstjänster och service som skapar ett friskt och hälsosamt inomhusklimat. När försäljningen är klar skickas våra ventilationstekniker ut för att utföra arbetet.
Här har du verkligen produkten vid din sida och får arbeta med tjänster som är väldigt eftertraktade på marknaden!
Hos oss får du:
Garantibonus + provision utan tak - tjäna så mycket du vill!
Möjlighet att växa internt - många chefer började som säljare.
Ett roligt team och bra arbetsmiljö.
Möjlighet till tjänstebil.
Du arbetar självständigt men också i team, där ni tillsammans skapar resultat och nöjda kunder. Arbetstider: måndag-fredag 12:00-21:00 - inga tidiga morgnar!
Tjänsten tillsätts omgående.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, via e-post på Emma.a@innovativesales.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7067550-1794251". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Hangövägen 29 (visa karta
)
115 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Innovative Sales Jobbnummer
9689707