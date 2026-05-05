Säljare/projektledare
2026-05-05
Vi söker en driven företagssäljare för att stärka vår försäljning av solcellsutrustning. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Prospektering och nykundsbearbetning av kunder i södra Sverige.
Kalkylering och framtagande av offerter för solcellsanläggningar samt inköp av utrustning för solceller.
Då vi köper all utrustning i Kina innebär tjänsten att kunna köpa in och förhandla med våra leverantörer och tillverkare i Kina. Detta kräver goda språkkunskaper i Kinesiska.
Din profil (Kvalifikationer):
Erfarenhet av försäljning en fördel.
Språk: Eftersom rollen kräver daglig och avancerad direktkontakt med våra kinesiska leverantörer är det ett absolut krav att du talar och skriver flytande kinesiska (mandarin). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: info@kartho.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kartho Trading AB
(org.nr 559132-8074) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9893559