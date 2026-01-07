Säljare Life Science Magasin
Talent & Partner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Mediesäljare - Life Science Sweden
Nordiske Medier
Mediesäljare till Life Science Sweden
Om Nordiske Medier
Nordiske Medier är en av Skandinaviens största aktörer inom professionella medier. Vi ger ut cirka 50 B2B-titlar som täcker flera branscher, inklusive bygg- och anläggningssektorn, träindustrin, motorbranschen och detaljhandeln. Våra kunniga facktidningsjournalister levererar högkvalitativ journalistik som går på djupet i respektive bransch, med fokus på att stärka företag och beslutsfattare.Life Science Sweden är en oberoende publikation som ägs av det privata affärstidningsförlaget Nordiske Medier.
Vi söker nu en driven Mediesäljare med fokus på Life Science Sweden och den tillhörande sajten, som är en ledande nyhetsplattform för aktörer inom life science industrin i Sverige.
Om rollen
Som Mediesäljare kommer du att:
Ansvara för försäljning av annonsering i både print och digitalt format, samt utveckla kundavtal kopplade till advertorials, nyhetsbrev, event, och digitala lösningar.
Driva hela säljprocessen, från prospektering och nykundsbearbetning till vård och utveckling av befintliga kundrelationer.
Ta ett stort kommersiellt ansvar och utveckla din egen kundportfölj, med målet att skapa långsiktiga samarbeten och stark tillväxt.
Bidra till och exekvera försäljningsstrategier för att säkerställa att vi når våra uppsatta tillväxtmål.
Du blir en viktig del av vår ambition att stärka Life Science industrin genom relevanta och effektiva medielösningar för våra kunder.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna av medielösningar inom B2B.
Är trygg i uppsökande och relationsbyggande försäljning samt har en kommersiell förståelse för branschspecifika lösningar.
Är självgående, metodisk och har ett starkt driv för att uppnå högt uppsatta mål.
Är bekväm i kontakt med beslutsfattare och har god förståelse för det svenska näringslivet.
Har intresse för eller erfarenhet av industrin - detta är meriterande men inte ett krav.
Varför Nordiske Medier?
Hos oss får du möjlighet att:
Arbeta med en väletablerad branschtidning och plattform som har en stark position inom branschen.
Utvecklas professionellt med stöd från ett erfaret team.
På sikt växa in i en högre roll med utökat ansvar.
Ha en viktig roll i att stärka vår position inom en bransch som spelar en nyckelroll i Sveriges hållbara framtid.
Placering
Vårt kontor ligger i Solna, men dina kunder finns över hela Sverige.Publiceringsdatum2026-01-07Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Vi ser fram emot din ansökan, som ska innehålla CV och ett personligt brev. Ansök via: work@talentpartner.se
Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - skicka in din ansökan redan idag!
Nordiske Medier - en del av Nordjyske Medier, med 250 års erfarenhet av att skapa trovärdiga och branschnära nyheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9672342