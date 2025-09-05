Säljare inom system och AI- lösningar
2025-09-05
Har du ett starkt driv för försäljning, ett genuint teknikintresse och vill vara med och forma framtidens kundservice med hjälp av AI? Vill du arbeta i ett bolag med 30 års erfarenhet i kundservicebranschen, där innovation och kundfokus går hand i hand? Då kan du vara den vi söker till vårt växande försäljningsteam på Senzum!
Om rollen
Som en del av Senzums försäljningsteam får du en central roll i att utveckla och växa vårt affärsområde inom system och AI. Du ansvarar för hela säljprocessen - från prospektering till stängd affär - och bygger relationer som skapar lönsamma "win-win"-lösningar för både Senzum och våra kunder.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Ansvara för hela försäljningsprocessen inom system och AI-affären.
Prospektering, segmentering och kontakt med nya kunder.
Hålla kundmöten, presentationer och produktdemos - med fokus på att visa nyttan av AI-lösningar i praktiken.
Ta fram affärsförslag, offerter och driva avtalsförhandlingar.
Paketera och positionera både befintliga och nya AI-tjänster/produkter.
Arbeta aktivt med sociala medier, nätverk och events för att stärka Senzums varumärke som en ledande aktör inom AI-driven kundservice.
Ditt ansvar:
Driva ny- och merförsäljning av:
• Licensbaserade systemlösningar
• Senzums AI-verktyg för kundservice och automatisering
Utveckla vår plattform för leadsgenerering och affärsförslag med särskilt fokus på AI.
Rapportera försäljningsmål och utveckling.
Arbeta strukturerat i CRM-systemet Pipedrive.
Vem vi söker:
Vi tror att du har en bakgrund inom B2B-försäljning, gärna med erfarenhet av licensbaserade system eller kontaktcenterlösningar. Erfarenhet av att sälja AI- eller automatiseringslösningar är meriterande.
Du är:
Målmedveten och resultatorienterad med en positiv attityd.
Strukturerad och organiserad, även när mycket händer samtidigt.
Anpassningsbar och flexibel, med förmåga att driva utveckling.
Kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att förklara AI-lösningars affärsvärde för olika målgrupper.
lösningsorienterad och prestigelös.
Varför Senzum?
30 år i branschen - vi kombinerar trygghet och erfarenhet med innovationskraft.
Framtidens lösningar - AI, automation och moderna ärendehanteringssystem.
Påverkansmöjlighet - du blir en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt.
Stark kultur - vi är ett engagerat team med familjär stämning
Förmåner - kollektivavtal, ITP-pension, friskvårdsbidrag och mycket mer
Information:
Omfattning: Heltid (100%)
Omfattning: Heltid (100%)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi utför bakgrundskontroller innan anställning via bakgrundskollen.se
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att söka!
Senzum sköter sin rekrytering internt och vi undanber oss därför kontakt från rekryteringsbolag.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Senzum AB
Diskettgatan 4
583 35 LINKÖPING
583 35 LINKÖPING Jobbnummer
