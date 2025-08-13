Säljare inom medtech
Devoote AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2025-08-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devoote AB i Örebro
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Beskrivning av jobbet
Devoote utför åt SteamForce Medicals vägnar en rekrytering.
SteamForce Medical är ett innovativt bolag med produkter förankrade i forskning och vetenskap. Målet är att motverka ett av de största nuvarande och framtida hoten, infektioner. Var med i ett betydelsefullt sammanhang!
Vi har, under den relativt korta tid vi har varit verksamma, fått mycket god respons från kunder som bekräftar det stora behovet av våra produkter. Nu behöver vi dig som kan ta våra kundrelationer till nästa nivå och driva oss mot marknaden.
Vad du kommer att göra:
Kontakta verksamhetschefer och andra kunder (sjukhus, offentliga miljöer och privata verksamheter) för att väcka intresse och boka demo-möten - du blir upplärd av en kunnig säljare och får kontinuerligt stöd från resten av teamet.
Bygga starka, långsiktiga relationer med beslutsfattare och stänga affärer med värme och professionalism.
Jobba nära teamet med säljare, läkare och forskare för att göra SteamForce till en betydelsefull aktör.
Vem vi söker:
Du har erfarenhet av försäljning och är bevisligen duktig inom sälj.
B-körkort är ett krav.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande: Kunskap om medicinteknik och hygien.
Du är driven, relationsskapande och kan ta en affär från intresse till avtal - utan att tappa entusiasmen.
Du förstår värdet av att rädda liv och vill vara med i ett bolag som gör skillnad.
Personprofil, tidigare prestationer och referenser väger tyngre än formell utbildning.
Vad vi erbjuder:
Chansen att vara med i ett seriöst bolag med viktiga produkter och stor tillväxtpotential.
Arbeta i ett kompetent team av läkare, forskare och säljare - där du får arbeta med den senaste tekniken.
Flexibilitet och möjlighet att växa med oss.
Varför arbeta med detta?
Antibiotikaresistens och infektioner i samhället är en av vård tids största hot. Fler än var 10:e patient på svenska sjukhus drabbas av vårdrelaterade infektioner. Vi har en del av lösningen
Du får möjligheten till ett meningsfullt och viktigt arbete.
Ansök nu!
Skicka CV och ett kort, men beskrivande, brev till jobb@steamforcemedical.com
Jobbtyp: Heltid
Annan ersättning:
Bonus
Provisionslön
Resultatbonus
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
Privat sjukvårdsförsäkring
Schema:
Måndag till fredagErfarenheter
Försäljning: 3 år (Obligatoriskt)
Språk:
engelska (Obligatoriskt)
svenska (Obligatoriskt)
Arbetstillstånd:
Sverige (Obligatoriskt)
Villighet att resa:
50 % (Obligatoriskt)
Arbetsort: Örebro Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@steamforcemedical.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devoote AB
(org.nr 556945-8333) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SteamForce Medical Kontakt
Navid Tajhizi jobb@steamforcemedical.com Jobbnummer
9456875