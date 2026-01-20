Säljare inom Batterier till Laddboxkillarna

Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Mölndal
2026-01-20


Visa alla säljarjobb i Mölndal, Göteborg, Partille, Härryda, Kungsbacka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Department Of Awesome AB i Mölndal, Göteborg, Värnamo, Malmö, Örebro eller i hela Sverige

Laddboxkillarna är Sveriges största aktör inom installation av laddboxar och batterilösningar för både privatpersoner och företag. Med säkra, skalbara och användarvänliga helhetslösningar för laddinfrastruktur är bolaget en aktiv drivkraft i omställningen från fossila bränslen till eldrift. Idag består teamet av 70 personer utspridda på

Genom hög leveranskapacitet, certifierade elektriker och ett starkt kundfokus har Laddboxkillarna etablerat sig som ett av Sveriges snabbast växande bolag inom elektrifiering. Batterilösningar är redan en etablerad del av erbjudandet, och efterfrågan från befintliga kunder fortsätter att öka i takt med stigande elpriser och behovet av smart energilagring.

För att möta denna efterfrågan söker Laddboxkillarna nu en driven och affärsorienterad säljare som vill arbeta med batteriförsäljning och vara en del av bolagets tillväxtresa med målet att bli ett miljardbolag inom 4 år.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Dina arbetsuppgifter
Som Säljare inom batterilösningar på Laddboxkillarna får du en viktig roll i ett etablerat och växande affärsområde. Du ansvarar för försäljningen av batterilösningar till bolagets befintliga privatkunder inom laddboxsegmentet.

Du kontaktar privatpersoner på telefon, bokar videomöten där du rådgör, presenterar och säljer skräddarsydda helhetslösningar utifrån kundens behov.

Profil
Du är en positiv och målmedveten person som trivs i mötet med människor och har lätt för att skapa förtroende. Du tar ansvar för dina resultat, arbetar självständigt och fungerar samtidigt väl i team, där du bidrar till en positiv och prestigelös arbetsmiljö. Du motiveras av tydliga mål och nöjda kunder, har ett strukturerat arbetssätt, starkt driv och uppskattar att se konkreta och mätbara resultat av ditt arbete.

Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning, gärna rådgivande eller via telefon

Förmåga att driva hela säljprocessen från första kontakt till affär

Grundläggande affärsförståelse och förmåga att räkna på kundnytta och ROI

Intresse för teknik, energi och hållbarhet

Självgående med starkt eget driv och god struktur

Lösningsfokuserad, prestigelös och ansvarstagande

Trivs med att arbeta mot tydliga mål

Meriterande

Erfarenhet av batterilösningar, energilagring eller solceller

Erfarenhet av att sälja tekniska produkter eller tjänster

Erfarenhet av B2C-försäljning

Erfarenhet av rådgivande försäljning

Van vid att hålla digitala kundmöten

Erfarenhet av att arbeta i CRM-system

Laddboxkillarna erbjuder
Hos Laddboxkillarna får du arbeta i en framtidsbransch där hållbar teknik möter affär. Du blir en del av ett framgångsrikt och snabbväxande bolag med stora tillväxtplaner, tydliga ambitioner och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med företaget.

Fast lön med attraktiv bonusmodell

Tjänstebil med fri laddning på kontoret

Färdiga och kvalificerade kundlistor

Tydliga mål och bra förutsättningar för att lyckas

Stora utvecklingsmöjligheter i ett expansivt bolag

Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Mölndal
Du får även möjlighet att ta del av en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, som omfattar 25 diplomerande kurser i försäljning samt veckovisa liveföreläsningar. Därutöver finns möjlighet att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern samt en 2-dagars säljutbildning i Stockholm, för dig som vill utvecklas ytterligare i din roll som säljare.

I denna rekrytering samarbetar Laddboxkillarna med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på tilde.stangmo@saleshub.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Department of awesome AB (org.nr 559064-7581)

Arbetsplats
Saleshub

Kontakt
tilde.stangmo@saleshub.se
Tilde Stangmo
tilde.stangmo@saleshub.se
+46703491442

Jobbnummer
9694013

Prenumerera på jobb från Department Of Awesome AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Department Of Awesome AB: