Säljare inom Batterier till Laddboxkillarna

Laddboxkillarna är Sveriges största aktör inom installation av laddboxar och batterilösningar för både privatpersoner och företag. Med säkra, skalbara och användarvänliga helhetslösningar för laddinfrastruktur är bolaget en aktiv drivkraft i omställningen från fossila bränslen till eldrift. Idag består teamet av 70 personer utspridda på
Genom hög leveranskapacitet, certifierade elektriker och ett starkt kundfokus har Laddboxkillarna etablerat sig som ett av Sveriges snabbast växande bolag inom elektrifiering. Batterilösningar är redan en etablerad del av erbjudandet, och efterfrågan från befintliga kunder fortsätter att öka i takt med stigande elpriser och behovet av smart energilagring.
För att möta denna efterfrågan söker Laddboxkillarna nu en driven och affärsorienterad säljare som vill arbeta med batteriförsäljning och vara en del av bolagets tillväxtresa med målet att bli ett miljardbolag inom 4 år. Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som Säljare inom batterilösningar på Laddboxkillarna får du en viktig roll i ett etablerat och växande affärsområde. Du ansvarar för försäljningen av batterilösningar till bolagets befintliga privatkunder inom laddboxsegmentet.
Du kontaktar privatpersoner på telefon, bokar videomöten där du rådgör, presenterar och säljer skräddarsydda helhetslösningar utifrån kundens behov.Profil
Du är en positiv och målmedveten person som trivs i mötet med människor och har lätt för att skapa förtroende. Du tar ansvar för dina resultat, arbetar självständigt och fungerar samtidigt väl i team, där du bidrar till en positiv och prestigelös arbetsmiljö. Du motiveras av tydliga mål och nöjda kunder, har ett strukturerat arbetssätt, starkt driv och uppskattar att se konkreta och mätbara resultat av ditt arbete.Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning, gärna rådgivande eller via telefon
Förmåga att driva hela säljprocessen från första kontakt till affär
Grundläggande affärsförståelse och förmåga att räkna på kundnytta och ROI
Intresse för teknik, energi och hållbarhet
Självgående med starkt eget driv och god struktur
Lösningsfokuserad, prestigelös och ansvarstagande
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Meriterande
Erfarenhet av batterilösningar, energilagring eller solceller
Erfarenhet av att sälja tekniska produkter eller tjänster
Erfarenhet av B2C-försäljning
Erfarenhet av rådgivande försäljning
Van vid att hålla digitala kundmöten
Erfarenhet av att arbeta i CRM-system
Laddboxkillarna erbjuder
Hos Laddboxkillarna får du arbeta i en framtidsbransch där hållbar teknik möter affär. Du blir en del av ett framgångsrikt och snabbväxande bolag med stora tillväxtplaner, tydliga ambitioner och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med företaget.
Fast lön med attraktiv bonusmodell
Tjänstebil med fri laddning på kontoret
Färdiga och kvalificerade kundlistor
Tydliga mål och bra förutsättningar för att lyckas
Stora utvecklingsmöjligheter i ett expansivt bolagÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Mölndal
Du får även möjlighet att ta del av en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, som omfattar 25 diplomerande kurser i försäljning samt veckovisa liveföreläsningar. Därutöver finns möjlighet att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern samt en 2-dagars säljutbildning i Stockholm, för dig som vill utvecklas ytterligare i din roll som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Laddboxkillarna med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på tilde.stangmo@saleshub.se
.
