Säljare B2B (uppsökande)
För dig som vill bygga karriär och på sikt ta plats i ledningsgruppen!
Om Sveing AB
Sveing AB grundades 2013 och är idag ett väletablerat städ- och serviceföretag med starkt fokus på kvalitet, pålitlighet och långsiktiga kundrelationer. Bolaget är stolt AAA-rankat och har genom åren mottagit flera utmärkelser samt innehar relevanta certifieringar inom branschen.
Vi är ett företag i fortsatt utveckling, där engagemang, ansvarstagande och yrkesstolthet står i centrum.
Vi söker en driven och ambitiös Säljare B2B som vill arbeta med uppsökande försäljning och samtidigt ha tydliga ambitioner att utvecklas vidare i bolaget.
Detta är en operativ säljroll där telefonen är ditt viktigaste verktyg, kombinerat med kundmöten och affärsutveckling.
För rätt person finns en tydlig utvecklingsväg mot större ansvar och på sikt en roll inom ledningsgruppen.
Om rollen
Som Säljare B2B arbetar du aktivt med nykundsbearbetning och ansvarar för att driva affärer från första kontakt till avslut. Du har ett nära samarbete med drift och administration för att säkerställa att kunderna får rätt lösning och hög kvalitet.
Rollen passar dig som är i början av din säljkarriär - men som tänker långsiktigt och vill växa snabbt baserat på prestation.
Uppsökande B2B-försäljning via telefon (cold calling)
Daglig kontakt med nya prospekt
Boka och genomföra kundmöten
Driva affärer från första samtal till avtal
Ta fram offerter i samarbete med drift och administration
Följa upp affärer och bygga långsiktiga kundrelationer
Bidra till utveckling av säljprocesser och arbetssätt
Successivt ta större ansvar inom affärsutveckling
Vi söker dig som
Är driven, målmedveten och trivs med uppsökande försäljning
Inte räds att lyfta telefonen och ta första kontakten
Har ambitionen att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Är strukturerad, uthållig och självgående
Är kommunikativ och förtroendeingivande
Har god svenska i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Prestigelös men ambitiös
Resultatorienterad och lösningsfokuserad
Nyfiken på affär, försäljning och ledarskap
Vill bygga karriär - inte bara ha ett jobb
Placering & arbetstider
Tjänsten utgår från vårt kontor i centrala Stockholm
Arbetstider huvudsakligen dagtid
Detta är ett heltidsjobb.
