Säljare
Takvårdsteamet Norden AB / Säljarjobb / Falkenberg Visa alla säljarjobb i Falkenberg
2026-07-30
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Takvårdsteamet Noden AB
Vi är ett företag för allt inom Tak och fasad,
Vi är nu inne i en expansiv fas och söker därför fler säljare till vårt team.
Du som söker får gärna ha tidigare erfarenhet av att jobba som säljare, men det är inget krav då vi söker rätt personer och kan utbilda nya säljare inom företaget.
Som person skall du vara Ambitiös och driven ,
Det är viktigt att du är social och har en bra kommunikativ förmåga. Du behöver ha god data vana och vara strukturerad och pålitlig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: dennis@takvardsteamet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Takvårdsteamet Norden AB
(org.nr 559516-1174)
311 20 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016509