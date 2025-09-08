Säljare
Snabb Jobb Sverige AB / Försäljarjobb / Helsingborg Visa alla försäljarjobb i Helsingborg
2025-09-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snabb Jobb Sverige AB i Helsingborg
, Eslöv
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Säljare sökes
Vi söker nu en driven och resultatinriktad säljare till en av våra kunder. Om du har en passion för försäljning, älskar att skapa kundrelationer och arbetar målmedvetet för att nå resultat, kan detta vara rollen för dig.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som säljare kommer du att ansvara för:
Aktiv försäljning av företagets produkter eller tjänster
Skapa och upprätthålla långsiktiga kundrelationer
Hantera kundfrågor och ge professionell rådgivning
Arbeta med uppsatta försäljningsmål och rapportera resultat
Delta i marknadsaktiviteter och kampanjer
Tjänsten innebär fasta arbetstider enligt schema.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom försäljning (meriterande, men inte ett krav)
Är resultatdriven och har ett starkt intresse för att skapa affärer
Har god kommunikationsförmåga och är bekväm i kundmöten
Trivs med att arbeta självständigt och i team
Är självgående, flexibel och engagerad i ditt arbeteSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev. Urval sker löpande, så vi ser fram emot att ta del av din ansökan så snart som möjligt.
OBS! Skriv ansökningskod: SHSJ009 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHSJ009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9496985