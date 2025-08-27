Säljare
2025-08-27
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Är du en relationsskapande och måldriven säljare med erfarenhet av retail eller FMCG? Gillar du att vara ute i fält och skapa resultat tillsammans med dina kunder? Då vill vi på Gajane gärna komma i kontakt med dig!
Vi söker nu en distriktsansvarig säljare för Gävleborg/Dalarna med ansvar för att utveckla och stärka våra relationer med butiker och återförsäljare i regionen. Du kommer att arbeta med kända och eftertraktade varumärken som t.ex. Siberia, och ha en viktig roll i att öka vår synlighet och försäljning ute i butik.
Dina ansvarsområden:
Besöka och bygga relationer med butiker och kedjor inom dagligvaruhandel/fackhandel
Arbeta med kampanjer, exponering, uppföljning och nykundsbearbetning
Representera Gajane och våra varumärken på ett professionellt och inspirerande sätt
Självständigt planera och driva din försäljningsrunda inom distriktet
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet inom försäljning, gärna inom FMCG eller retail
Trivs i en självständig roll med mycket kundkontakt
Har körkort (B) och vana att resa i tjänsten
Talar och skriver svenska obehindrat - engelska är meriterande
Som person är du:
Engagerad, strukturerad och ansvarstagande
Duktig på att skapa långsiktiga kundrelationer
Resultatdriven och gillar att jobba mot tydliga mål
Vi erbjuder dig:
En spännande roll i ett växande bolag med starka varumärken
Stora möjligheter till personlig utveckling och påverkan
Attraktiva villkor och förmåner
Ett engagerat team och en företagskultur med högt driv
Ansök idag!
Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med din ansökan. I denna rekrytering samarbetar Gajane med Jobway rekrytering. Skicka ditt CV till Oscar.thiele@jobway.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
