Säljare - Swedcirc

Swedcirc är en aktör inom 3PL med e-handelsföretag som primär målgrupp. Det innebär att vår verksamhet i huvudsak består av fysisk hantering av våra kunders produkter samt värdeadderande tjänster såsom exempelvis inköp, förädling, retur hantering och kundservice. I nuläget har vi ett 70 tal aktiva kunder men räknar med att fortsatt expandera i snabb takt.
Swedcirc är ett ungt satsande bolag med duktiga, engagerade och drivna medarbetare där företagskulturen andas teamwork. Medan musiken spelas ur högtalarna hjälps vi alla åt och vi stöttar varandra i dagliga frågor, stora som små. Medarbetarna är Swedcircs absolut viktigaste resurs och tillsammans värnar vi om hög trivsel och ett inkluderande arbetsklimat med tydlig vi-känsla.
Vi har vårt huvudkontor i Hägersten och kontor och lager i Värnamo och Smålandsstenar. Swedcirc har Starka ägare i form av Aller Media, Bonnier News AB, Egmont Publishings och Albinsson & Sjöberg.
Swedcirc är ett dotterbolag till Tidsam.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.swedcirc.se
och www.tidsam.se
AFFÄRSDRIVEN SÄLJARE - VILL DU VARA MED PÅ EN SPÄNNANDE RESA?
På Swedcirc är vi specialister inom tredjepartslogistik (3PL) - men vi är mer än bara logistik. Vi skapar lösningar som frigör tid, resurser och möjligheter för våra kunder. Oavsett om det gäller e-handel eller B2B är vårt fokus att leverera smarta, hållbara och effektiva flöden som gör skillnad.
Nu står vi inför en expansiv fas och söker dig som vill ta en aktiv roll i att utveckla våra affärer och skapa värde för kunderna. Hos oss får du chansen att påverka, bidra med idéer och vara med där besluten tas.
OM ROLLEN - DINA HUVUDUPPGIFTER
• Identifiera nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer.
• Utveckla befintliga samarbeten och driva affärer från första kontakt till avslut.
• Arbeta med kalkyler, offerter och prissättning för att säkerställa lönsamhet.
• Ha helhetsansvar för kundupplevelsen - från frakt och lagring till nöjd kund.
• Skapa starka relationer och förstå kundens affär på djupet för att leverera lösningar som gör verklig skillnad.
• Bidra med idéer och initiativ som stärker Swedcirc i vår utveckling.
Hos oss får du friheten att forma din roll och vara med och bygga något stort.
OM DIG
Vi söker en affärsdriven och kommunikativ person som är lösningsorienterad och har förmågan att förstå kundens verkliga behov. Du har några års erfarenhet av försäljning och är van att arbeta självständigt med fokus på resultat.
Du är analytisk, strukturerad och har ett affärsmässigt sinne med ekonomisk medvetenhet. Förmågan att bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende är avgörande. Har du dessutom kunskap om e-handel och förståelse för logistikflöden ser vi det som meriterande.
Personlig lämplighet är viktigt för oss - vi söker dig som har driv, nyfikenhet och en positiv inställning till att skapa affärer och bygga relationer.
VI ERBJUDER
En arbetsmiljö där hållbarhet och affärsutveckling står i centrum. Hos Swedcirc blir du en del av ett företag som satsar på långsiktig framgång. Här får du möjlighet att växa i takt med bolaget och vara med och skapa lösningar som gör skillnad - för våra kunder och för framtiden.
Plats: Värnamo
I denna rekrytering samarbetar Swedcirc med FSK Group.
Ansvariga rekryterare:
Carl Schrewelius, 070-864 32 23, carl@fskgroup.se
Johan Sandahl, 072-525 00 07, johan@fskgroup.se
Redo att ta nästa steg? Ansök på www.fskgroup.se
och bli en del av vår resa!
Om FSK - The Generator
Vi driver utveckling och tillväxt genom tre affärsområden:
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales och Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.
Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Ersättning
