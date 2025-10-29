Säljare - Svenska marknaden, Logent Customs
Logent AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-10-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logent AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Tjörn
eller i hela Sverige
Logent söker nu vår nästa medarbetare som vill skapa och utveckla nya affärer i en framgångsrik organisation där vi bryter mark inom området Tulltjänster. Är du en erfaren affärsutvecklare och säljare med stort intresse för logistik - gärna med koppling till tull eller internationell handel så kommer du vara ett utmärkt tillskott i vår organisation. Nu söker vi en driven säljare som vill bli en nyckelperson i vårt team på Logent Customs, med fokus på att stärka vår position på den svenska marknaden.
Om Logent Customs:
Affärsområden Logent Customs är ett oberoende tullombud med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi är specialister på alla operativa tullprocedurer och erbjuder även konsulttjänster inom tull och handel. Genom nära samarbete med övriga affärsområden inom Logent kan vi erbjuda helhetslösningar - från logistik och lager till tullhantering och rådgivning. Vi är ett företag i stark tillväxt som värdesätter innovation, ansvarstagande och långsiktiga relationer med våra kunder.
Din nya roll hos oss:
Som kollega i det kommersiella teamet hos oss blir du en viktig del av vår framtida framgång. Med din kompetens blir dina arbetsuppgifter att arbeta både med nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kundrelationer likväl bidra till nya idéer som kan driva vår framgång vidare. Några betydelsefulla ansvarsområden där du kommer bidra:
Identifiera och kontakta potentiella kunder inom Sverige.
Genomföra behovsanalys och presentera Logent Customs tjänster.
Skräddarsy lösningar tillsammans med våra tullspecialister.
Följa upp leads, offerter och bygga långsiktiga samarbeten.
Representera Logent på kundmöten, mässor och branschevent.
I ditt dagliga arbete samarbetar du nära våra operativa team i både Sverige och Norge för att säkerställa att kundernas behov möts med högsta kvalitet och service.Publiceringsdatum2025-10-29Profil
Förutom att du naturligt trivs i vår bransch, söker vi dig som är relationsskapande, affärsdriven och resultatorienterad. Samarbete och kommunikation är något som motiverar dig att komma till jobbet. Du motiveras även av problemlösning och har ett growth mindset i dina möten med kunder och kollegor. Några nyckelerfarenheter du tar med dig in i din nya roll hos oss:
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom logistik, tull, transport eller närliggande bransch.
Har god förståelse för kultur och affärer i Sverige.
Har en naturlig drivkraft i att ta kontakt, boka möten och följa upp leads.
Har mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
En kollega som förstår och uppskattar värdet i att jobba som team men tar ansvar för att leverera på individuella mål.
Du har god problemlösningsförmåga och kan uppskatta att få använda din kreativa förmåga för att hjälpa dina kunder.
Erfarenhet av tull eller internationell handel är meriterande, men inte ett krav - du får en gedigen introduktion i våra tjänster och processer.
Vi erbjuder:
Hos Logent Customs får du:
Möjligheten att arbeta i ett expansivt och framåtlutat företag.
Ett starkt varumärke i ryggen och professionella kollegor med djup kompetens inom tull och logistik.
Frihet under ansvar - du planerar din egen vardag.
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats där du kan arbeta både på distans och från vårt huvudkontor i Göteborg.
Intresserad? Ta chansen att bli en del av ett företag som formar framtidens tull- och handelslösningar. Ansökan: Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via annonsen - urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss: Caroline Spetsmark 0732494854 caroline.spetsmark@logent.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent AB
(org.nr 556634-4429), http://www.logent.se Arbetsplats
Logent Kontakt
Caroline Spetsmark caroline.spetsmark@logent.se Jobbnummer
9580094