Säljare - Stena Stål, Örnsköldsvik

Stena Metall AB / Säljarjobb / Örnsköldsvik
2026-03-13


Är du driven, nyfiken och tycker om att skapa resultat tillsammans med andra? Hos Stena Stål i Örnsköldsvik blir du en viktig del av ett engagerat team där laganda och servicekänsla står i centrum. Vi söker dig som vill utvecklas, ta ansvar och bygga starka relationer med både kunder och kollegor samtidigt som du bidrar till att utveckla våra affärer.

Vad erbjuder vi dig?

Hos oss får du en arbetsplats där du snabbt blir en viktig del av teamet och där du får möjlighet att växa i rollen.

Vi erbjuder bland annat:

• En roll med eget ansvar och möjlighet att påverka
• Ett engagerat team som stöttar varandra och utvecklas tillsammans
• En arbetsplats med stark gemenskap, vi engagerar oss inte bara på jobbet utan också utanför, med träning, aktiviteter och initiativ som stärker lagkänslan
• Tillgång till förmånsportalen Benify med rabatter, friskvårdsbidrag och erbjudanden

Om rollen

Som säljare arbetar du nära kunder och kollegor och bidrar till att utveckla vår verksamhet i regionen. Du kommer bland annat att:

• Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
• Ta fram offerter och lösningar tillsammans med teamet/kundansvariga
• Följa upp affärer och säkerställa hög service till våra kunder
• Delta i kundaktiviteter och event
• Bidra med idéer och initiativ som utvecklar våra affärer

Vem vi söker

Vi värdesätter personlig drivkraft, nyfikenhet och vilja att skapa resultat. Du är:

• En lagspelare som trivs med att samarbeta och dela framgångar
• Relationsskapande och kommunikativ
• Ansvarstagande och strukturerad

Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men det är din inställning och ditt engagemang som väger tyngst.

Publiceringsdatum
2026-03-13

Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
• B-körkort

Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi gör bakgrundskontroll.

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stena Metall AB (org.nr 556138-8371)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Filialchef Örnsköldsvik
Jimmy Söderqvist
Jimmy.Soderqvist@stenastal.se

Jobbnummer
9796243

