Säljare - Stena Stål, Örnsköldsvik
Stena Metall AB / Säljarjobb / Örnsköldsvik Visa alla säljarjobb i Örnsköldsvik
2026-03-13
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Metall AB i Örnsköldsvik
, Umeå
, Timrå
, Sundsvall
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Är du driven, nyfiken och tycker om att skapa resultat tillsammans med andra? Hos Stena Stål i Örnsköldsvik blir du en viktig del av ett engagerat team där laganda och servicekänsla står i centrum. Vi söker dig som vill utvecklas, ta ansvar och bygga starka relationer med både kunder och kollegor samtidigt som du bidrar till att utveckla våra affärer.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en arbetsplats där du snabbt blir en viktig del av teamet och där du får möjlighet att växa i rollen.
Vi erbjuder bland annat:
• En roll med eget ansvar och möjlighet att påverka
• Ett engagerat team som stöttar varandra och utvecklas tillsammans
• En arbetsplats med stark gemenskap, vi engagerar oss inte bara på jobbet utan också utanför, med träning, aktiviteter och initiativ som stärker lagkänslan
• Tillgång till förmånsportalen Benify med rabatter, friskvårdsbidrag och erbjudanden
Om rollen
Som säljare arbetar du nära kunder och kollegor och bidrar till att utveckla vår verksamhet i regionen. Du kommer bland annat att:
• Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
• Ta fram offerter och lösningar tillsammans med teamet/kundansvariga
• Följa upp affärer och säkerställa hög service till våra kunder
• Delta i kundaktiviteter och event
• Bidra med idéer och initiativ som utvecklar våra affärer
Vem vi söker
Vi värdesätter personlig drivkraft, nyfikenhet och vilja att skapa resultat. Du är:
• En lagspelare som trivs med att samarbeta och dela framgångar
• Relationsskapande och kommunikativ
• Ansvarstagande och strukturerad
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men det är din inställning och ditt engagemang som väger tyngst.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
• B-körkort
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi gör bakgrundskontroll.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Metall AB
(org.nr 556138-8371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Filialchef Örnsköldsvik
Jimmy Söderqvist Jimmy.Soderqvist@stenastal.se Jobbnummer
9796243