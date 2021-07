Säljare - På distans - Skanea AB - Säljarjobb i Helsingborg

Skanea AB / Säljarjobb / Helsingborg2021-07-06Har du talang för att nå fram till människor och söker ett självständigt deltidsarbete inom sälj? Skanea är en nystartad och modern mediabyrå som nu söker drivna personer till ett säljteam på distans. Arbetet kommer huvudsakligen innebära kundkontakt på sättet du gör det bäst (telefon, mail eller ansikte mot ansikte) - där du använder din charm för att sälja in våra tjänster och boka möten. Tanken är att du flexibelt och självständigt ska kunna kombinera tjänsten med studier eller ett annat arbete.VEM DU ÄRHögt driv - Du kommer få vara med från start i vårt nya säljteam, därför krävs det att du har det där extra drivet!Kommunikationsförmåga - Vi hoppas att du är en riktig fena på att kommunicera, då du kommer att ansvara för att förmedla våra tjänster och charma kunder.Relationsskapande - Långsiktiga samarbeten är viktiga för oss - vi tror därför att du har en fallenhet för att skapa goda relationer vid första mötet.Självgående - Hos oss arbetar vi sällan med pekpinnar, vi gillar frihet under ansvar och vill att du självständigt kan ta för dig nya uppgifter!Orädd - Denna roll är ny hos oss - vi hoppas därför att du motiveras av att bryta ny mark och testa dig fram!2021-07-06Det är meriterande om du har arbetat som säljare eller har erfarenhet av digital media.Du kan prata och skriva svenska flytande.Vi ser gärna att du kan börja till hösten.VILKA VI ÄRSkanea är en mindre nystartad mediabyrå med rötter i Skåne som erbjuder tjänster över hela Sverige. Vi drivs av tanken på att ett bra varumärke är avgörande för ett företags framgång - vi tar oss an stora som små företag och säljer huvudsakligen hemsidor, grafisk design samt foto & film.Vi som jobbar på Skanea är ett härligt gäng - om vi får säga det själv. Den gemensamma nämnaren är ett kaffeberoende och en passion för att utveckla företag. Olika erfarenheter och intressen skapar en bra helhet - och nu är det dags att ta företaget till nästa nivå!Förutom att dricka kaffe så arbetar vi dagligen med allt som har med varumärke och design att göra. Det kan innebära skapande av en logotyp, fotografering av personal, design av en hemsida eller coaching kring marknadsföring generellt.Lönen är provisionsbaserad och diskuteras initialt.Kolla gärna in vår hemsida och Instagram @skaneamedia för att lära känna oss!Varaktighet, arbetstidTidsbegränsadMonthly Rörlig ackords- eller provisionslönSista dag att ansöka är 2021-08-31Skanea AB5850609