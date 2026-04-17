Säljande kundsupport medarbetare
2026-04-17
Om rollen
Har du jobbat med utgående samtal och gillar kombinationen av service och försäljning? Då kan det här vara rätt roll för dig. Vi söker en säljande kundtjänstmedarbetare som vill fortsätta utvecklas i en roll där kunddialog, resultat och affärer går hand i hand.
Vad innebär jobbet?
Du har daglig kontakt med kunder via telefon där du både hjälper, guidar och driver försäljning. Fokus ligger på utgående samtal där du följer upp, presenterar lösningar och ser till att kundens behov matchas med rätt erbjudande. Du jobbar strukturerat mot mål och blir en viktig del av ett team som gillar tempo och tydliga resultat. Tjänsten är placerad i Stockholm.
Vi ser gärna att du har
Minst ett års bakgrund inom utgående telefonverksamhet
Erfarenhet av försäljning i kombination med kundservice
Vana vid att arbeta mot uppsatta mål
God svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i digitala system
Vem vi tror att du är
Trygg i telefonen och bekväm med att ta initiativ
Serviceinriktad men också affärsdriven
Motiveras av uppföljning, tydliga siffror och resultat
Lyhörd och duktig på att anpassa samtalet efter kund
Vill fortsätta växa inom försäljning
Vi erbjuder dig:
En kombinerad roll där service möter försäljning
Fast ersättning tillsammans med prestationsbaserade delar
Introduktion, löpande coaching och stöd
Ett engagerat team med tydlig målstyrning
Möjlighet att utvecklas vidare inom säljrelaterade roller
Känner du att detta stämmer in på dig? Skicka in din ansökan så hör vi av oss.Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Amir på amir@kraftsam.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
119 74 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekryterare
Amir Stein amir@kraftsam.se +46707770288
