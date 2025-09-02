Säljande konsultchef till Vårdbemanning
2025-09-02
Din roll som Konsultchef:
Som konsultchef på Viraliv kommer du att ha en nyckelroll i att utveckla och driva vårt team av konsulter framåt.
Du kommer att arbeta med hela kedjan i bemanningsprocessen, från sourcing till att ingå avtal med både kunder och konsulter samt att följa upp uppdragen.
Vi är ett dedikerat team som stöttar varandra, och vi ser fram emot att välkomna någon som kan ge lika mycket tillbaka.
För denna roll krävs det att du har minst 1 års erfarenhet som konsultchef inom vårdbemanning.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt driv och en naturlig förmåga att leda och motivera andra. Du trivs i en miljö där du får ta eget ansvar och fatta beslut som påverkar både verksamheten och människorna omkring dig.
Erfarenhet från försäljning, gärna inom bemanning eller vårdsektorn
Goda kommunikations- och relationsskapande färdigheter
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera projekt samtidigt
Erfarenhet av att arbeta i en dynamisk och snabbt föränderlig miljö
Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom vårdbemanning eller liknande roller
VIRALIV
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
