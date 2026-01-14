Sales Representative
2026-01-14
Välkommen till Bureau Veritas Sverige
Med ett av världens starkaste varumärken bakom dig får du chansen att göra skillnad i ett globalt och hållbart företag. Bureau Veritas är ett av Sveriges ledande inspektions- och certifieringsföretag som årligen genomför mer än 5 000 företagsbesök. Vi certifierar våra kunders produkter och tjänster enligt gällande standarder. I samarbete med våra kunder säkerställer vi en hög nivå inom områden så som hållbarhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.
Vi ingår i den globala koncernen Bureau Veritas som finns i 140 länder och har mer än 1600 kontor och laboratorier runt om i världen, detta medför att vi kan stödja allt från mindre verksamheter till stora koncerner med deras behov kopplat till vår verksamhet. Se gärna mer om vad vi gör här.
På Bureau Veritas bidrar alla till att skapa förtroende mellan företag, offentliga institutioner och konsumenter. Vi är drivna att göra skillnad för den värld vi lever i och vi letar efter dig som drömmer om att sätta prägel på den värld vi lever i.
Jobbsammanfattning
Vi söker en engagerad och driven säljare med gedigen erfarenhet inom B2B-försäljning inom certifieringsbranschen. Om du har en passion för att hjälpa företag att uppnå och bibehålla de högsta standarderna och har en stark förmåga att bygga långsiktiga affärsrelationer, då kan du vara den person vi letar efter!
Som säljare kommer du att vara ansvarig för att identifiera och bearbeta nya potentiella kunder inom certifieringsbranschen. Du kommer också att ha möjlighet att arbeta med befintliga kunder för att utöka och fördjupa samarbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Prospektering och identifiering av nya affärsmöjligheter inom certifieringsområdet genom telefon, e-post och personliga möten.
Hantering av hela försäljningcykeln allt från nytt kontrakt till förnyelser av befintliga kontrakt.
Försäljning och presentation av våra certifieringstjänster och lösningar för potentiella kunder.
Upprätthållande och utveckling av starka affärsrelationer med befintliga kunder.
Arbeta nära vårt team för att säkerställa att våra kunders behov och förväntningar uppfylls.
En sann nätverkare med stark kommersiell förståelse
Du är en närvarande och självgående kollega som vill vara med i laget och göra skillnad för samhället tillsammans med dina kollegor. Samtidigt motiveras du av att arbeta med nyckeltal och genom att leverera resultat.
Vi förväntar oss att du ska vara självgående i att supporta våra existerande kunder samtidigt som du hjälper till och driver in nya kunder till företaget, stora som små.
Erfarenhet av B2B-försäljning.
Stark förmåga att bygga och upprätthålla affärsrelationer.
Driven att uppnå försäljningsmål och leverera resultat.
Viktigt med mycket god organisatorisk förmåga då behöver ha många processer i gång samtidigt.
Datavana och förmåga att använda data för att informera försäljningsstrategier och beslut är ett krav.
Utmärkta kommunikations- och presentationsegenskaper.
Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.
Starka kommunikativa färdigheter både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
Utbildning inom försäljning är en fördel.
Erfarenhet av SalesForce är meriterande.
Bureau Veritas erbjuder
Vi kan erbjuda dig en mycket utmanande position i en dynamisk, växande organisation med entusiastiska kollegor. Bureau Veritas är ett stabilt och internationellt företag. Vi är öppna för initiativ och innovativa lösningar för att uppnå bästa resultat. Vi uppmuntrar personlig utveckling och stöder vår anställda i detta avseende.
Är du vår nya kollega?
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vänligen respektera att vi inte mottar ansökningar via mail.
Vi avslutar rekryteringen när rätt kandidat har hittats.
Vi ser fram emot att höra från dig!
