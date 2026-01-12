Sales & Support
Clas Fixare AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clas Fixare AB i Stockholm
, Solna
, Södertälje
, Strängnäs
, Uppsala
eller i hela Sverige
Clas Fixare bygger framtidens hantverksbolag!
Clas Fixare brinner för att förenkla vardagen i varje hem genom att erbjuda små och stora hantverkstjänster till privat-och företagskunder över Sverige. Vi är ett 100% helägt dotterbolag till Clas Ohlson med en tydlig vision: att skapa ett schysst och modernt hantverksbolag med engagerade kollegor och nöjda kunder.
Vill du bli en del av ett härligt team som hjälper människor i deras vardag? Vårt kundserviceteam är kompetent och serviceinriktat; vi har några av branschens nöjdaste kunder! Till Clas Fixare letar vi nu efter en serviceinriktad och proaktiv kundsupportmedarbetare.
Vad ska du göra?
Du kommer varje dag att ge Clas Fixares kunder och hantverkare förstklassig service vad det gäller bokning av fixartjänster via telefon och mejl. En del av tjänsten handlar om att säkra upp merförsäljning, både i kundbokningssamtal men också med utåtriktade aktiviteter till potentiella kunder. Du spelar även en central som support för Clas Fixares hantverkare och säkrar upp den dagliga driften.
Vad erbjuder vi dig?
Ett roligt och varierande arbete för ett unikt hantverksbolag
Schysst arbetsmiljö där du kan vara dig själv och utvecklas i din riktning
Platt organisation där medarbetare och kund är i fokus
Fartfyllda och professionella kollegor
After Work och andra sociala aktiviteter
Hygienfaktor (som vi ser det) såsom generöst friskvårdsbidrag, företagshälsovård, kollektivavtal, marknadsmässig lön samt löneutfyllnad vid föräldraledighet. Dessutom har vi personalrabatt på Clas Ohlson med 20%
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid oftast på plats på vårt kontor i Solna.
Vem är du?
Du har ett naturligt inre driv och gillar att sätta upp egna målsättningar för hur mycket du hinner få gjort under en arbetsdag. Du är bra på att "ta folk" och trivs utmärkt med att hjälpa andra, både kollegor och kunder. Du är lyhörd för kundens behov, vågar fråga kunderna efter ytterligare information när det behövs och förklara vilka förutsättningar som måste finnas för att tjänsten ska kunna genomföras på ett bra sätt. Att ta initiativ är inte främmande för dig och du kommer med förslag på lösningar när det behövs, men har heller inga problem med att följa regler och rutiner. Du känner dig också bekväm att ringa utgående säljsamtal.
Tidigare erfarenhet och/eller intresse av bygg & hantverk är meriterande men inte ett krav.
Du vill jobba självständigt och lägger stor vikt vid att uppträda korrekt, vara noggrann och samtidigt ge extra god service. För dig är det också viktigt att komma i tid och vara effektiv och du planerar och strukturerar ditt arbete för att kunna arbeta systematiskt och inte bli distraherad av saker som händer runt omkring.
Det är viktigt att du känner igen dig i följande:
Du har gymnasieutbildning eller motsvarande
Du är effektiv och strukturerad som person och får mycket gjort
Du har erfarenhet av och trivs med att jobba med försäljning
Du har minst tre års kundrelaterad arbetslivserfarenhet med goda vitsord
Du trivs i en föränderlig arbetsmiljö där riktlinjer kan ändras snabbt och man måste hantera mycket inkommande information
Du har god IT-vana
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om du har tidigare arbetat med eller kring bygg/snickeri/hantverk
Känner du igen dig? Skicka in dig ansökan här nedanför. Vi vill gärna hitta vår nya medarbetare så fort som möjligt så vi intervjuar löpande. Hör mer än gärna av dig om du har frågor till pierre.dahlgren@clasfixare.se
Vi tar dock inte emot ansökningar via mail.Tjänsten är en tillsvidareanställning, vi vill gärna hitta våran nya kollega så fort som möjligt och intervjuer sker löpande. På Clas Fixare tillämpar vi alltid en provanställning på sex månader.
Genom att ansöka samtycker jag till att Clas Fixare AB får nyttja mina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbetet kopplat till detta rekryteringsärende i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter sparas i upp till 24 månader.
Med din hjälp kan vi hjälpa folk till en enklare vardag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6986734-1784888". Arbetsgivare Clas Fixare AB
(org.nr 559156-4843), https://karriar.clasfixare.se
Industrivägen 11 (visa karta
)
171 48 SOLNA Jobbnummer
9679814