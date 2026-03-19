Sales Lead
2026-03-19
Job Description
ABBA The Museum och Avicii Experience är två ikoniska, upplevelsebaserade museer i centrala Stockholm som hyllar svensk musik och populärkultur. ABBA The Museum erbjuder interaktiva utställningar, originalföremål och publika program kring bandets historia, medan Avicii Experience skapar en medkännande, multimedial hyllning till Tim Berglings musik och arv. Tillsammans når vi en bred, internationell publik och kombinerar starkt varumärke med hög produktionskvalitet.
Om rollen
Som Sales Lead ansvarar du för att operativt leda och utveckla försäljningen för ABBA The Museum och Avicii Experience. Rollen kombinerar ett tydligt ägarskap för våra boknings- och biljettsystem med ett mer strategiskt och utvecklande arbete kring säljkanaler, grupper, programaktiviteter och samarbeten.
Du fungerar som navet mellan försäljning, marknad, drift och externa partners och har mandat att driva förbättringar som stärker både intäkter och besökarupplevelse. Rollen är hands-on men med ett tydligt utvecklingsfokus.
Cirka 20% av rollen är operativt arbete med vårt biljettsystem, resterande tid läggs på att kommunicera med kunder, utveckla och effektivisera våra säljprocesser och erbjudanden. Rollen innebär ett tydligt ägarskap för vårt biljettsystem, där du både arbetar operativt i verktyget och driver utveckling av hur vi använder systemet för prissättning, tillgänglighet och försäljningsflöden.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Äga och ansvara för den operativa försäljningsstrukturen i vårt biljettsystem
• Säkerställa korrekt uppsättning av biljettyper, priser, tillgänglighet och kampanjer
• Följa upp beläggning, försäljning och intäkter samt identifiera förbättringsområden
• Utveckla och strukturera våra säljkanaler (B2B, grupper, partners, researrangörer)
• Arbeta systematiskt med gruppförsäljning, inklusive skolor, företag, turism och internationella aktörer
• Planera och genomföra site visits, visningar och relationsbyggande möten med nyckelpartners
• Utveckla hur vi arbetar med programaktiviteter, event och tilläggserbjudanden som en del av försäljningen på båda museerna
• Detta innebär att identifiera, paketera och kommersialisera program och upplevelser som stärker både intäkter och besökarupplevelse, exempelvis genom VIP-paket, specialvisningar, förhandsvisningar, temakvällar och säsongsbaserade erbjudanden
• Ta fram tydliga erbjudanden, paketeringar och arbetssätt som underlättar försäljning och bokning
• Bidra till ett mer effektivt och skalbart arbetssätt mellan sälj, marknad och drift
• Vara kontaktpunkt för större eller mer komplexa försäljningsförfrågningar
• Säkerställa tydlig intern kommunikation kring bokningar, grupper och program
• Bidra med analys, insikter och förslag till ledning kring hur försäljningen kan utvecklas över tid.
Kvalifikationer och erfarenhet
• 3-5 års erfarenhet av försäljning eller säljledning i operativ roll
• Dokumenterad vana av att arbeta i biljettsystem
• Erfarenhet från besöksnäring, museum, kultur, event eller turism
• God förståelse för försäljningslogik, beläggning, prissättning och kundresor
• Erfarenhet av att arbeta med grupper, B2B-försäljning och partners
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
• God systemvana och trygg i arbete med uppföljning, analys samt agerande
• Van att arbeta mot KPIer och mål
Som person är du strukturerad, självgående och tar ett tydligt ansvar för ditt arbete. Du trivs i en roll där du får driva frågor framåt och kombinera operativt arbete med utveckling och förbättring.
Du har ett naturligt kommersiellt driv och motiveras av att utveckla försäljning, identifiera nya möjligheter och skapa erbjudanden som stärker både intäkter och besökarupplevelse. Samtidigt har du en stark servicekänsla och tycker om att bygga och utveckla relationer - både internt och med externa partners.
Du är analytisk och lösningsorienterad, med förmåga att se samband mellan försäljning, besökarflöden, prissättning och erbjudanden. Rollen passar dig som uppskattar en dynamisk miljö där tempot är högt och där samarbete är en självklar del av arbetet.
Placering och rapportering
Tjänsten är placerad i Stockholm och rapporterar till Head of Exhibitions. Rollen innebär ett nära samarbete med ledning, marknad, drift och front of house för både ABBA The Museum och Avicii Experience.
Vi är en prestigelös och samarbetsdriven organisation där alla bidrar till helheten. Det innebär att man vid behov kan komma att stötta även i arbetsuppgifter som ligger utanför den formella rollen. Vi är ett litet, engagerat team som arbetar tätt tillsammans med korta beslutsvägar och stort gemensamt ansvar.
ABBA The Museum och Avicii Experience är en del av Pophouse Entertainment, ett bolag som investerar i och utvecklar några av världens starkaste varumärken inom musik och underhållning. Arbetet sker huvudsakligen från vårt kontor i centrala Stockholm samt på plats i ABBA The Museum och Avicii Experience, vilket ger en nära koppling till både verksamheten och besökarupplevelsen.
Vill du vara med och utveckla försäljningen för två av Sveriges mest ikoniska musikupplevelser? Hos oss får du arbeta i en kreativ miljö där musik, kultur och besöksupplevelser står i centrum. Om rollen låter som något för dig ser vi fram emot att höra från dig!
