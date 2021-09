Sala Siam Helsingborg C söker restaurangbiträde - P&A Sundström AB - Restaurangbiträdesjobb i Helsingborg

P&A Sundström AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg2021-09-17Siam Street Food Mariastaden växer.I slutet av oktober 2021 kommer vi att öppna våra nya restaurang Sala Siam Helsingborg C i Helsingborg Central station.Hos Sala Siam Helsingborg C kan ni njuta av autentisk asiatisk Street-food med en modern tvist på bästa läge i hjärtat av HelsingborgHelsingborg C.Som en unik, urban Street-food-restaurang kommer vi att samla smakupplevelser från de asiatiska matkulturerna och servera rätter med inspiration från Thailand, Kina, Japan, Vietnam, Indonesia och andra asiatiska länder.Utbildning inom restaurangens olika delar samt det administrativa sker på plats så tidigare erfarenhet är inte ett krav men är helt klart en merit.Väldigt viktigt för oss är att ni ska passa in i vårt team och ha möjlighet för att utvecklas hos oss.Dina arbetsuppgifter är bl.a.KassahanteringRenhållning, städning och diskhanteringförbereda råvarors till matlagningFör att kunna kommunicera med de övriga personalen i restaurangen är det bra att du kan prata svenska, engelska, thailändska, vietnamesiska eller kinesiskaVi sätter stor tillit till dina personliga egenskaper.Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp.Känna stolthet för allt som köket serverar.Du kan ta eget ansvarDu ska vara ansvarsfull, plikttrogen och flexibel.Du kan hantera stressDu ser möjligheten i att lösa problemen när de uppstår.Vi erbjuder arbete på heltid, provanställning 6 månader.Lön efter överenskommelse.Vi erbjuder ett flexibelt arbete med korta beslutsvägar, där alla ställer upp för varandra.Schema:DagHelgKvällSkiftarbeteTillgänglighet för skift:Dagskift (Obligatoriskt)Kvällsskift (Obligatoriskt)#jobbjustnu2021-09-17Sista dag att ansöka är 2021-11-30P&A Sundström ABKnutpunkten Helsingborg Central25278 HELSINGBORG5977127