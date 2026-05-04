Säkerhetstekniker till Brand
2026-05-04
Nu söker vi en Säkerhetstekniker till LKAB Malmberget driftservice brand. Välkommen in med din ansökan!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som säkerhetstekniker arbetar du i huvudsak med underhåll, installationer, driftsättning och service av brandlarm, sprinklersystem, gassläcksystem och till viss del inbrottslarm. Utöver detta gör du även felsökningar och kommer med åtgärdsförslag. Arbetsmomenten bedrivs till stor del ute i LKAB:s anläggningar både ovan och under jord, även i LKAB:s anläggningar i Luleå några gånger om året. I denna roll kommer du få ett brett nätverk både internt inom LKAB Malmberget och externt inom branschen. Tveka inte att ansöka ifall du arbetar som elektriker eller tekniker idag och är intresserad av att lära dig ett nytt område.
Vi tror på dig och din kapacitet och ger dig både förtroende och frihet att utveckla och utvecklas. Det finns stora möjligheter till kompetensutveckling inom området och certifiering enligt norm för behörig ingenjör brandlarm kan vara aktuellt på sikt. Då LKAB har en egen industribrandkår är även ett utvecklingsområde för denna roll att på sikt kunna ingå i den interna industribrandkåren, därför är det önskvärt att du uppfyller medicinska och fysiska krav motsvarande brandman.
Det här har du med dig
Vi söker dig som har ett högt säkerhetstänk, håller god ordning och reda samt är en noggrann installatör. Du trivs att arbeta i en fri roll där du själv är ansvarig för att planera arbetstiden effektivt utifrån uppdraget, men fungerar även att arbeta tillsammans i grupp.
Utöver det förväntar vi oss att du har:
Gymnasial utbildning är ett krav, inriktning el-, styr & regler eller automation alternativt motsvarande erfarenhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har något av följande:
Några års erfarenhet som elektriker eller tekniker inom brandlarm
Erfarenhet från arbeten med larminstallationer är meriterande
Anläggningskännedom inom LKAB Malmbergets industriområde och/eller LKAB:s anläggningar i Luleå
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Malmberget/Gällivare
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Björn Aspholm, telefonnummer: 072 238 34 67
Facklig kontakt: IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
