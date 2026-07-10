Säkerhetstekniker Inom Cctv
Safeteam I Sverige AB / Budjobb / Göteborg Visa alla budjobb i Göteborg
2026-07-10
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SÖKES:Säkerhetstekniker inom CCTV till SafeTeam i Göteborg FINNES:En av de bästa arbetsplatserna du kan få!
Anton på SafeTeam berättar:
När jag började på SafeTeam märkte jag att: 'Shit, här finns det spetskompetens!' Folk här är duktigare än någon annan jag träffat i branschen. Det gör att jag trivs och tycker det är roligt och utvecklande att jobba här.
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Varför jobba på SafeTeam?
På SafeTeam finns kanske ett av landets vassaste CCTV-team. I teamet jobbar erfarna tekniker och systemspecialister som tar fram kundunika lösningar, nya koncept och AI-modeller. Du får jobba i spjutspetsen för tekniska säkerhetslösningar! Våra kunder finns inom det professionella segmentet – företag och högsäkerhetsanläggningar.
SafeTeam som arbetsplats är stor nog för att erbjuda utvecklingsmöjligheter, stabilitet, kollektivavtal och fördelaktiga villkor – men samtidigt liten nog för en alldeles speciell och familjär stämning. Vi jobbar med ett brett produktutbud, allt ifrån passersystem, lås och larm till kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Här hamnar du i gott sällskap, vi är cirka 200 härliga kollegor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Mölndal, Trollhättan och Stenungsund.
Vi på SafeTeam är övertygade om att vi kan göra fantastiska saker tillsammans när vi trivs och mår bra på vår arbetsplats. Därför jobbar vi medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Vi lever våra värderingar; Schyssta, Servicefokuserade och Säkra.
Vad ingår i jobbet?
Som säkerhetstekniker inom CCTV jobbar du ute hos våra kunder, ofta högsäkerhetsanläggningar, med installation, driftsättning och service av avancerade kameralösningar. Kunderna är de mer tekniskt komplexa med höga säkerhetskrav. Här är du en del av experterna som löser problem ute på plats och säkerställer att lösningarna blir korrekt installerade och driftsatta.
Rollen passar dig som vill arbeta på djupet med avancerad kamerateknik, VMS-plattformar, nätverk och integrationer. Du får använda och fördjupa din kompetens inom exempelvis ONVIF, VAPIX, API:er, metadata, Edge AI och automatisering.
I den här rollen erbjuder vi förmånsbil.
Var?
I ljusa och fräscha lokaler på Hildedalsgatan 9 på Hisingen hittar du vår CCTV-avdelning, som sitter i samma lokaler som vår IT-, larm- och passersystemavdelning. Här får du sällskap av närmare 40 härliga kollegor: tekniker, projektörer, arbetsledare, koordinatorer, avdelningschefer och regionchef. Vi satsar mycket på utbildningar och utveckling och är duktiga på att se potential i våra medarbetare och utveckla dessa. Är du en person som bidrar till vår fina laganda och positiva stämning? Då kommer du att trivas hos oss!
Vad kan du?
För att kvalificera till denna tjänst vill vi att du har:
erfarenhet som CCTV-tekniker
B-körkort
förmåga att ge hög service – "det där lilla extra" – till såväl kunder som kollegor. Service i särklass är nämligen kärnan i vår företagskultur.
Du har jobbat med installation, service och driftsättning av CCTV. Du har god systemvana och teknisk förståelse för IT- och säkerhetstekniska miljöer. Har du även erfarenhet av projektering och av att leda montagearbete är det meriterande, men inget krav.
Passar vi ihop?
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Vi vill nämligen att du ska passa in i vårt team, trivas och stanna länge! Jobbar du hos oss kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli så. Vi hoppas på samma ärliga engagemang från dig.
Vi har formulerat det såhär:
SafeTeams medarbetarlöfte Du får jobba i ett proffsigt och familjärt företag där vi vill varandra och våra kunder väl. Här finns en genuin vilja att alltid göra sitt bästa. Vi gör det tillsammans, medarbetare och ledare har ett tätt samarbete hos oss. Det är viktigt att du tar ansvar och är prestigelös för att trivas, i utbyte får du möjligheter att utvecklas, en riktigt härlig gemenskap och en tillvaro som präglas av öppenhet och hjälpsamhet.
Nyfiken på vad andra SafeTeam:are säger?
Se filmen där flera medarbetare berättar om hur det är att jobba på SafeTeam.
När kan du börja?
Har vi fångat ditt intresse? Härligt! Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar rätt person.
Frågor?
Vill du veta mer om jobbet? Hör av dig till Sara Roos, avdelningschef, sara.roos@safeteam.se
.
I den här rekryteringen har vi valt samarbetspartners och annonsvägar. Vi tackar därför vänligt men bestämt nej till vidare kontakter med rekryterings- och bemanningsföretag.
Eftersom vi är verksamma i säkerhetsbranschen görs en kontroll i Polisens belastningsregister samt en ekonomisk bakgrundskontroll inför anställning. Vidare behöver du vara flytande i svenska i tal och skrift.
Vill du veta hur vi behandlar dina personuppgifter? Vi använder Teamtailors verktyg för rekrytering. Vissa personuppgifter hanteras enligt Teamtailors integritetspolicy och vissa personuppgifter hanteras enligt SafeTeams integritetspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010377-2096868". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SafeTeam i Sverige AB
(org.nr 556336-1681), https://jobb.safeteam.se
Södra Hildedalsgatan 9 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
SafeTeam Jobbnummer
9999749