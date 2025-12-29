Säkerhetstekniker
Vill du vara med och skapa tryggare miljöer? Trivs du med omväxling , jobba i projekt och att ha koll på senaste tekniken!
På Bravida Säkerhet är vi teknikproffs som gör jobbet ordentligt - med smarta system, hög servicegrad och ett starkt team i ryggen. Nu söker vi en Säkerhetstekniker till vårt Entreprenadteam i Göteborg. Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Tjänsten som Säkerhetstekniker på Bravida Säkerhet innebär ett utvecklande och ansvarsfullt arbete. Du arbetar i projektteam ledda av projektledare i olika typer av projekt. Att arbeta aktivt med att skapa, bevara och utveckla kundrelationer är självklart och naturligt för våra medarbetare.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av:
• driftsättning och programmering mm. av våra levererade produkter
• Att stödja våra kunder i användandet och identifiera förbättringar av deras säkerhetsanläggningar samt föreslå lösningar i projekten
• Att verka för merförsäljning av Bravidas olika erbjudanden tillsammans med projektledare
• Att arbeta tillsammans med ditt team för att utveckla våra leveranser
Du kommer, precis som dina framtida kollegor, även att vara ansvarig för att utföra varje uppdrag enligt våra höga krav på kvalitet och säkerhet. Arbetet innebär både teknisk problemlösning och mycket kontakt med kunder.
Vi söker dig som
Vi söker dig som i första hand har erfarenhet av att leverera en hög service till kund och har en teknisk bakgrund med erfarenhet som tekniker inom säkerhetsbranschen. Erfarenhet inom nätverk, el eller styr- och reglerteknik ser vi också som meriterande. B-körkort är ett krav.
Som person är du lyhörd, engagerad och resultatinriktad. Du är kundorienterad med en positiv attityd och vi ser att du har en god förmåga att utveckla affärsrelationer. Vidare sätter du stolthet i att utföra dina arbetsuppgifter med noggrannhet och med hög kvalitet. Rätt attityd, vilja samt engagemang är av största vikt hos oss!
Vi förutsätter att du inte har anmärkningar i belastningsregister då våra kunder bl.a. finns inom Försvaret, Kriminalvården och Polisen. En bakgrundskontroll inklusive utdrag ur belastningsregistret kommer att genomföras före anställning.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet.
Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig trygga och uppskattade och jobbar ständigt för att göra arbetsmiljön så trygg och bra som möjligt. Din säkerhet kommer först, alltid.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt yrke. Vi hjälper dig att växa i din roll och bli ännu bättre på det du gör. Här arbetar vi tillsammans och stöttar varandra, för vi vet att stora resultat skapar vi bäst tillsammans. Som en del av vårt gäng får du också tillgång till schyssta förmåner som hälsoundersökning och friskvårdsbidrag.
Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 31 januari 2026. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess
