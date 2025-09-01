Säkerhetstekniker
Vill du vara med och skapa en tryggare värld genom att arbeta med kompletta säkerhetslösningar? Vill du dessutom ha arbetskamrater som gör din arbetsvardag rolig, utvecklande och intressant. Då kan CERTEGO vara rätt arbetsplats för dig.
CERTEGO är en ledande nordisk leverantör av kompletta säkerhetslösningar. Våra värderingar: Jag tar ansvar, Vi vill alltid bli bättre, och Tillsammans gör vi det enkelt hjälper oss framåt i arbetet till att uppnå vår vision-att vara Norra Europas främsta expert på oberoende tillträdes- och övervakningslösningar, vi vill att säkerhet ska vara tryggt och enkelt för ännu fler.
Om rollen
Du kommer främst att arbeta med elektroniska säkerhetsprodukter så som larm och passersystem. Det innebär att vi ständigt håller dig uppdaterad kring nya produkter. Du får en varierande vardag där du möter våra kunder och möjlighet att anta olika typer av utmaningar. Hos oss få du arbeta tillsammans med fem härliga kollegor i ett sammansvetsat gäng där alla hjälps åt att lyckas. Du kommer till ett team med mångårig kompetens vilket gör att du har möjlighet till att utvecklas inom området.Publiceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll behöver du:
• God erfarenhet av säkerhetsinstallationer inom elektronik (larm, passagesystem)
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
• Körkort B
• Då dina uppdrag kan komma att bli säkerhetsklassade krävs även svenskt medborgarskap samt godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Meriterande
• Gymnasial utbildning med inriktning /el/tele eller annan relevant utbildning kopplat till tjänsten
• Tidigare arbetat i liknande roll/bransch
• Kunskap om R-CARD M5 MEGA eller andra specifika systemkunskaper som Axema, ASSA Arx, CCTV eller brandlarm
Vem är du?
Personlighetsmässigt är du tekniskt intresserad och trivs där du får vara social och behjälplig. Med fördel är du kreativ och lösningsorienterad samt trivs i en roll där dessa egenskaper kommer till användning. Framför allt är du positiv och förstår värdet i att låta CERTEGOs värderingar guida dig i arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
