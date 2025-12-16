Säkerhetsstrateg
2025-12-16
Vill du vara med och bygga säkerheten i en samhällsviktig verksamhet där vikten av att skydda sin verksamhet och kunna anpassa sig till omvärldens säkerhetsläge aldrig har varit större än nu?
Vi har bestämt oss! Vi på Mälarenergi ska nå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i alla led. För att klara klimatutmaningarna behöver vi hitta nya lösningar - nya vägar. Det är där du kommer in.
Din roll
Mälarenergi är på en utvecklingsresa med fokus på att stärka säkerhetsarbetet. Som säkerhetsstrateg har du har du en nyckelroll i att utveckla Mälarenergikoncernens arbetssätt för fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskydd i samarbete med kollegor inom avdelningen och inom hela koncernen. Rollen innefattar både strategiska och operativa moment. Du ansvarar för övergripande styrning, vägledning och uppföljning inom fysisk säkerhet och personalsäkerhet på koncernnivå och har en central och drivande roll inom säkerhetsskyddsarbetet för Mälarenergi AB.
I rollen leder du koncernens samarbetsforum för säkerhetsskydd och generella säkerhetsfrågor, där ni bland annat följer upp incidenter och säkerhetsarbetets effektivitet. Arbetet är omväxlande med stort eget ansvar, där du planerar din arbetsdag själv och ges goda möjligheter att nätverka både internt och externt.
Du rapporterar till Mälarenergikoncernens säkerhetschef, som också är Mälarenergi ABs säkerhetsskyddschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utveckla ett systematiskt säkerhetsarbete inom fysisk säkerhet och personalsäkerhet, genom målformulering, vägledning samt uppföljning och rapportering.
• Utbilda samt ge råd och vägledning inom fysisk säkerhet och personalsäkerhet, och bidra till ökad säkerhetsmedvetenhet och en stark säkerhetskultur.
• Driva Mälarenergi ABs säkerhetsskyddsarbete, inklusive upprättande av säkerhetsskyddsanalys och befattningsanalys samt hantering och uppföljning av åtgärder i säkerhetsskyddsplanen.
• Initiera bakgrundskontroller och genomföra säkerhetsintervjuer inom Mälarenergi AB.
• Etablera ramavtal för lås, larm, passage och bevakning.
• Vara systemförvaltare av koncernens passagesystem.
• Leda det koncerngemensamma samarbetsforumet för generell säkerhet och säkerhetsskydd, där du samarbetar med säkerhetsskyddschefer och andra säkerhetsroller inom koncernen.
• Verka för att säkerhetsarbetet är väl integrerat i Mälarenergi ABs processer.
• Omvärldsbevaka.
Vi söker dig
För denna tjänst ska du ha en utbildning eller på annat sätt dokumenterad kompetens inom systematiskt arbete med fysisk säkerhet, personalsäkerhet och god kunskap om säkerhetsskydd. Du trivs med att leda samarbeten och har en hög analytisk förmåga och helhetssyn. Du bör ha goda kunskaper i säkerhetsskyddslagstiftningen samt lagstiftning och standarder inom fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Du har erfarenhet av att arbeta med strategiskt och systematiskt säkerhetsarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra säkerhetsintervjuer, arbeta med riskhantering, incidenthantering, beredskap, krisledning och informationssäkerhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att skriva riktlinjer och instruktioner, hålla utbildning och att leda samarbeten eller projekt.
För att trivas i rollen är du bekväm med att självständigt planera ditt arbete och att arbeta för att uppfylla uppställda mål. Du trivs med att ha ett brett ansvarsområde och motiveras av att skapa struktur och systematik.
Du har en god förmåga att arbeta självständigt men också tillsammans med andra. Det är viktigt att du tycker om att samarbeta och är duktig på att bygga relationer och förtroende. Du är en skicklig kommunikatör och känner dig trygg i att kommunicera i olika sammanhang, på alla nivåer.
Flytande kunskaper i svenska är krav för tjänsten. Även B-körkort är ett krav.
Det här är vi, dina kollegor
Säkerhetsavdelningen består av fem medarbetare som tillsammans arbetar med informationssäkerhet, IT- och OT-säkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och beredskap samt säkerhetsskydd. Vi söker nu en säkerhetsstrateg som med ny energi vill lösa framtidens utmaningar tillsammans.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter här.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2035 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
